Dúvida? Este é o truque para descobrir seu perfume ideal

Descobrir qual o seu perfume ideal pode não ser tão fácil como muitos pensam, já que o cosmético é um complemento à beleza de qualquer pessoa. Uma fragrância ideal não apenas realça a aparência, como proporciona um aroma agradável para quem o usa e quem está ao seu redor. Mas como descobrir o perfume que mais combina conosco? A seguir, separamos truques valiosos para você acertar em cheio na escolha do seu novo perfume.

Seu cheiro, sua identidade

O perfume é um complemento à beleza de qualquer pessoa. Uma fragrância não apenas melhora a aparência, mas também proporciona um cheiro marcante e agradável. No entanto, o ponto fundamental está em encontrar o perfume adequado para a nossa pele, o que pode ser desafiador, mas não impossível.

O que está em jogo na escolha

Essa não é uma decisão a ser tomada de forma precipitada. Não se trata apenas de um produto que complementa a beleza, mas sim do aroma que nos acompanha em cada momento, com suas notas que interagem com a química da nossa pele.

Existem milhares de notas e essências, havendo uma adequada para cada personalidade e ocasião. Portanto, para fazer a escolha certa, é necessário considerar alguns aspectos. E é exatamente por isso que hoje vamos dar algumas dicas para que qualquer pessoa saiba com exata precisão qual cheiro combina mais com seu perfil, seu gostos e personalidade.

Encontre um perfume para chamar de seu

Antes de tudo, é importante saber que as fragrâncias não são percebidas da mesma forma ao serem cheiradas no ambiente e ao serem aplicadas na própria pele. Cada corpo emana notas olfativas diferentes, o que significa que, mesmo que goste do cheiro de um perfume popular em outras pessoas ou diretamente do frasco de teste, essa mesma essência terá diferentes nuances em sua pele. Portanto, não deve se “apaixonar falsamente” por uma fragrância.

Escute sua intuição

Seguindo essa linha, especialistas recomendam escutar a nossa intuição, que nos guiará para os aromas que melhor nos definem. Nem todas as pessoas combinam com fragrâncias cítricas ou florais, por isso, antes de escolher qualquer perfume, é necessário descobrir qual família olfativa nos representa mais, bem como os ingredientes que harmonizam com a química única da nossa pele.

Ao procurar o seu perfume ideal, experimente várias fragrâncias em tiras olfativas e guarde as amostras em leque. Depois, escolha as que mais te agradam e as experimente na pele, na parte interna do pulso. As primeiras notas duram cerca de quinze minutos, por isso, volte a cheirar algum tempo depois para descobrir como o coração da essência interage com a sua pele. Se gostar do resultado, significa que finalmente encontrou a sua fragrância ideal.

