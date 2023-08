Quase 10 mil vagas? Novo concurso do INSS é luz no fim do túnel para muitos

Foi aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social a Proposta Orçamentária que possibilita a realização de um novo concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contemplando um considerável número de 9.229 vagas destinadas ao ano de 2024. O documento encaminhado ao Ministério do Planejamento e Orçamento revelou, em caráter de urgência a necessidade de ampliar seu quadro de funcionários. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Concurso público para o INSS prevê abertura de quase 10 mil novas vagas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Concurso do INSS bate às portas

A realização de um novo concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) parece estar à vista, como afirmou o Ministro Carlos Lupi. Com base em informações recentes do Portal Brasileiro de Dados Abertos, constatou-se que o quadro do INSS conta com 23.467 cargos vagos, tornando a realização de um novo concurso uma medida quase que emergencial para restaurar a força de trabalho.

O Conselho Nacional da Previdência Social já aprovou a Proposta Orçamentária, prevendo um novo concurso INSS com um total de 9.229 vagas para o ano de 2024. De acordo com o documento que será enviado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, há um reconhecimento explícito da necessidade de recorrer a um novo concurso público para preencher essas vagas e expandir a equipe.

Esse documento também recomenda que a receita própria obtida pelo INSS seja direcionada, conforme a Lei Orçamentária Anual, para financiar as atividades operacionais, especialmente aprimorando as instalações, sistemas e serviços prestados aos segurados e beneficiários.

A proposição de um novo concurso para a área de Perícia Médica está alinhada com o Plano Plurianual (PPA) de 2024 a 2027, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. O intuito é ampliar a capacidade de atendimento da Perícia Médica.

Aguardando autorização do MGI

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, revelou que o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, comunicou, em julho, que ainda aguarda a aprovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para convocar inicialmente 250 dos aprovados no concurso do INSS. Tanto o presidente do INSS quanto o Ministro da Previdência têm como expectativa convocar os 250 primeiros aprovados e, posteriormente, chamar os 2.144 candidatos que compõem o cadastro de reserva.

No último Concurso do INSS, foram oferecidas mil vagas imediatas para o cargo de técnico do seguro social, com requisito de nível médio. Os aprovados nesse cargo receberão uma remuneração inicial de até R$5.905,79 por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Portanto, se você tem o objetivo de se juntar à equipe do INSS, é importante continuar se preparando, visto que as perspectivas apontam para a realização de um novo certame em um futuro próximo.

Critérios de aprovação no concurso do INSS:

• Ensino médio completo

• Nacionalidade brasileira

• Idade mínima de 18 anos

• Aptidão física e mental (É esperado que avaliações médicos possam ocorrer em meio ao processo de seleção, avaliando a capacidade física dos candidatos)

• Histórico criminal e disciplinar (É necessário não ter sido condenado por crime doloso ou por crime culposo com pena de reclusão para ser aprovado no concurso)

• Registro profissional (Se o cargo exigir, é necessário possuir registro no Conselho Regional correspondente à profissão. Se certifique se esse requisito se aplica à vaga que você quer se candidatar)

