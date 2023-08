Quando começa o pagamento dobrado do BPC no INSS?

BPC em dobro? Em uma medida que poderá impactar significativamente a vida financeira de pessoas com deficiência órfãs no Brasil, o Projeto de Lei 368/23, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe dobrar o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para essa parcela da população. O BPC, gerenciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é uma assistência destinada aos idosos a partir dos 65 anos e pessoas com deficiência que se encontrem em vulnerabilidade socioeconômica.

BPC será pago pelo INSS em agosto?

Essa assistência financeira é um pilar de sustentação para muitos brasileiros. Em 2023, o BPC representa o pagamento de um salário mínimo, fixado em R$ 1.320,00 por mês. A proposta do deputado federal Felipe Beccari, filiado ao partido União-SP, procura atender especificamente àquelas pessoas com deficiência que, infelizmente, perderam seus pais devido a falecimento, abandono ou incapacidade de cuidados. Nestes casos, o beneficiário poderia receber até R$ 2.640,00 mensais, valor equivalente a dois salários mínimos.

A trajetória deste projeto dentro da Câmara demonstra uma acolhida positiva, ao menos até o momento. Ele já obteve aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. No entanto, ainda precisa ser analisado por outras comissões: Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; Finanças e Tributação; e, por fim, Constituição e Justiça e de Cidadania. Um ponto a ser destacado é que, se a proposta conseguir a aprovação nas mencionadas comissões, ela não precisará ser encaminhada ao Plenário da Câmara para votação.

Quem tem direito?

Com a complexidade da burocracia brasileira, muitos se perguntam quem realmente tem direito ao BPC. As condições estipuladas são claras, visando assegurar que aqueles em maior necessidade tenham acesso a esse benefício. Primeiramente, aqueles que possuem 65 anos de idade ou mais estão aptos. Além disso, pessoas com deficiência, após avaliação criteriosa realizada pelo INSS, também são contempladas. Outros requisitos englobam a necessidade de estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) por um período mínimo de dois anos, uma renda familiar que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo (que equivale a R$ 330,00 por pessoa em 2023) e, por fim, não receber nenhum outro tipo de benefício, seja ele do INSS ou de outro regime.

Se a proposta se tornar lei, poderá trazer uma considerável diferença na vida de pessoas com deficiência que enfrentam o desafio adicional da ausência dos pais. A medida é um reconhecimento da vulnerabilidade agravada vivida por esses indivíduos e uma tentativa de proporcionar um suporte financeiro adicional.

Para aqueles que acreditam se enquadrar nas condições de recebimento do BPC e desejam obter mais informações, o Instituto Nacional do Seguro Social disponibiliza um portal online, através do qual é possível realizar a solicitação do benefício. Acesse [inserir link do INSS] para conhecer o passo a passo e as orientações detalhadas sobre como proceder para requisitar o BPC sem sair de casa.

