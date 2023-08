Caixa muda regras e clientes são pegos de surpresa! O que houve?

O banco da Caixa Econômica Federal é um dos bancos mais utilizados no Brasil e que atende as demandas de pagamento do governo para a população. Além diss, é um banco popular por ter variedade de crédito. A caixa por ser um banco popular, quando acontece alguma mudança, claramente é notório na sociedade, e aconteceu que uma das modalidades de crédito foi interrupta.

Essa notícia causando muita frustação e divisão de opiniões dos clientes, pois pegaram todos de surpresa e por ser um banco grande, alguns clientes até comentaram que não poderiam fazer isso e que a instituição deveria avisar seus clientes com antecedência.

Acompanhe a leitura e veja qual modalidade de crédito foi interrupta.

Empréstimo Sim Digital da Caixa

A modalidade de crédito que foi interrupta é a do Empréstimo Sim Digital onde era disponibilizado para pessoas físicas e também para os microempreendedores pelo aplicativo do Caixa Tem (disponível para download sistema Android e iOS). Mas porque a Caixa tomou essa decisão?

A modalidade Empréstimo Sim Digital da Caixa, era uma opção de crédito que os clientes correntistas tinham para exclusivamente aos empreendedores pessoa física e microempreendedores individuais (MEIs). Ou seja, era uma modalidade que ajudava na criação e expansão do negócio, auxiliando nas despesas, pagamento do funcionário, aluguel, mercadores e entre outros.

Como funcionava esse empréstimo?

Assim como qualquer outro, o Sim Digital da Caixa disponibilizava o valor conforme o acordo com o perfil do cliente, ou seja:

Para empreendedores pessoa física era o valor de R$ 1.000, tendo o prazo de pagamento de 18 a 24 meses com taxa de juros de 3,99%.

Para os Microempreendedores Individuais (MEIs), era o valor de R$ 3.000, tendo o prazo de pagamento de 18 a 24 meses com taxa de juros 3,99%.

Para que o cliente conseguisse solicitar o empréstimo era necessário entrar no aplicativo Caixa Tem e passar por uma análise de perfil, se caso fosse aprovado os valores já eram depositados na conta do cliente.

Mas porque essa modalidade acabou?

Os clientes da caixa só foram notificados que essa modalidade iria chegar ao fim, mas isso ocorreu devido a uma assinatura da Medida Provisória nº 1.107 pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, no ano de 2022, o responsável por criar o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital – Sim Digital.

Como destacado, era um programa para auxiliar o fomento dos empreendedores no Brasil, já que é uma categoria que está em constante crescimento.

