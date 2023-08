Aplicativo “surpresa” pode roubar dados do WhatsApp; descubra qual é

A possibilidade de roubo dos dados do WhatsApp, entre outros tipos de situações, tem feito com que a procura por mais segurança digital se torne mais e mais evidente a cada dia. Afinal, conforme as informações vão sendo migradas para o meio digital e os conteúdos digitais se tornam mais populares, é normal que algo precise ser feito.

E, quando se pensa a respeito do uso das redes sociais e também a respeito das conversas particulares, não são poucas as pessoas que acabaram entrando em uma verdadeira jornada rumo à proteção de seus dados.

Essa procura pela privacidade muitas vezes é incansável, e leva boa parte dos usuários a recorrer ao uso de aplicativos considerados “de terceiros”, e que possuem a promessa de ajuda a deixar as contas muito mais fortes e protegidas.

Porém, um problema realmente alarmante se tornou recorrente dentro desse contexto: o efeito contrário pode surgir, na busca por uma camada extra de segurança.

Inclusive, foi feita a descoberta de um app que aparenta ser benéfico como muitos outros, não mostrando indícios de que pode danificar os aparelhos com sistema operacional Android. Mas, na verdade, ele é sutil em esconder um crime que gera muita preocupação: o roubo de dados do WhatsApp e a respectiva exposição dos mesmos.

Mais detalhes sobre esse tema tão necessário são apresentados na leitura dos tópicos a seguir.

App malicioso pode roubar dados do WhatsApp rapidamente | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O aplicativo que afeta os dados do WhatsApp apenas “finge” ser seguro

Existe um novo app que vem sendo muito usado por um número considerável de usuários do WhatsApp, conforme eles buscam formas extras de manter suas contas devidamente protegidas. Mas, infelizmente, o que de início parece ser tão inofensivo acaba, na verdade, guardando uma verdadeira armadilha para as pessoas mais desavisadas.

Basicamente, ocorre a disseminação de malware, por meio de uma ferramenta que deveria manter protegidas todas as conversas que acontecem dentro do famoso aplicativo de mensagens da empresa Meta, exigindo diversas permissões dentro dos dispositivos.

E são justamente as concessões em questão que deixam as informações dos usuários vulneráveis, roubando os tão valiosos dados do WhatsApp de cada pessoa.

A aplicação, usada como fachada, se chama SafeChat, e esconde um malware que, por sua vez, é conhecido simplesmente como Coverlm.

Depois de diversos relatos feitos por usuários asiáticos a respeito do roubo de informações e também a respeito das violações criminosas, percebeu-se o imenso risco ligado a esta plataforma.

Veja também: Novo golpe do INSS está fazendo vítimas pelo Brasil; entenda

O que o usuário deve fazer para manter seus dados protegidos

O aplicativo malicioso acima citado consegue se espalhar de forma rápida, uma vez que utiliza métodos convincentes como forma de penetrar nos aparelhos celulares. A sutileza, inclusive, está na exigência de permissões, momento no qual os usuários acabam se expondo ao risco.

Quem não gostaria de submeter seus dados do WhatsApp a este risco, portanto, não deve baixar o SafeChat em nenhuma hipótese. A dica é sempre usar somente os aplicativos realmente oficiais, que se encontram para download dentro das lojas Google Play e App Store.

Vale ressaltar, inclusive, que estas lojas de aplicativos possuem um campo repleto de avaliações sobre cada app disponibilizado, sendo que a leitura das mesmas é muito útil, para que se evite cair em uma espécie de golpe de dados.

Veja também: Barriga estufada? Veja quais alimentos deve evitar