Todos os anos milhões de pacientes buscam em postos públicos de saúde uma cirurgia para catarata. Trata-se de uma cirurgia que é sim oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é bem simples: consiste basicamente na troca do cristalino do paciente — área responsável pela entrada de luz na retina e formação da imagem. Os pacientes que são portadores da doença podem ter redução de luz absorvida pelos olhos podendo até mesmo chegar no quadro de cegueira.

Como conseguir cirurgia de catarata de graça no SUS | Foto de National Cancer Institute na Unsplash

Como conseguir uma cirurgia de catarata pelo SUS?

Os custos dessa cirurgia podem ser bem elevados, tratando-se de um procedimento bem complexo que deve ser feito com o material e equipe qualificada. Caso o paciente resolva realizar a cirurgia pelo SUS, deve gastar em média R$ 10 mil. Entretanto, muitos não sabem que é possível conseguir a cirurgia pelo SUS.

A catarata é coberta pelo SUS, haja vista que um fator que leva uma cirurgia ser ou não ofertada pelo SUS é o seu fator funcional. Logo, a cirurgia é oferecida pelo SUS a fim de que o paciente consiga ter a sua visão novamente — sem qualquer prejuízo à saúde.

Qualquer pessoa que estiver com o diagnostico de catarata pode conseguir realizar a cirurgia pelo SUS de maneira totalmente gratuita. Sendo necessário apenas que o mesmo esteja inscrito no Cadastro Único e esteja com um diagnostico assinado por um oftalmologista.

Para conseguir a cirurgia é bem simples: basta ir no posto de saúde e agendar uma consulta com o profissional. Que irá diagnosticar o quadro clínico e avaliar se há ou não a necessidade de uma cirurgia. Caso seja comprovado, o paciente será submetido a uma série de exames.

O intuito é verificar possíveis doenças que atrapalhem a cirurgia. Quando os exames tiverem prontos, analisados e aprovados. Basta aguardar na fila de espera do SUS — que pode demorar ou não, dependendo do nível e município em questão.

Leia mais: Cuide bem do seu fígado com estas bebidas caseiras

Como funciona a cirurgia na prática?

Muitos pacientes acabam tendo bastante receio de realizarem a cirurgia de catarata. Haja vista que ela será realizada diretamente nos olhos do paciente — região bastante sensível e de difícil toque.

A cirurgia ocorre na região denominada de cristalino — que é a área responsável pela inserção de luz na retina, área do olho responsável pela formação das imagens. Haja vista que nesses casos a visão do paciente é bastante afetada.

Portanto, o paciente tem essa região substituída por um novo cristalino. Que consiste em uma lente artificial — permitindo que o paciente volte a enxergar normalmente. Lembrando que essa é uma lente intraocular, que fica dentro do olho do paciente.

Existem outros métodos de realização da cirurgia — muitos saindo bem mais caros. O método citado é o tradicional feito pelo SUS.

Pacientes portadores de diabetes, pressão alta e outras doenças parecidas: também podem realizar a cirurgia. Entretanto, é válido ressaltar que os níveis devem ser controlados. Caso contrário, a cirurgia poderá não ter êxito.

Leia mais: Games podem fazer bem para sua MENTE, afirma estudo