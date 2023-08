Tuk-Tuk: quando custa o novo “carro-moto” indiano que cheou ao Brasil

Uma novidade está deixando os amantes de carros e motos curiosos, diante de uma reviravolta totalmente nostálgica nas ruas do nosso país, os tuk-tuks que são inspirados na clássica vespa estão causando animação. Os amantes desses veículos podem se preparar para um estilo retrô com uma funcionalidade totalmente atualizada.

São triciclos consideradas a nova onda do momento e já está chamando bastante atenção. Ficou interessado? Acompanhei a leitura abaixo.

Tuk Tuk na rua do Brasil. Imagem: divulgação

Tuk-Tuks com design clássica com um toque moderno

Quem conhece sabe que os tuk-tuks lembram a Vespa, que são grandes obras de arte em cima de rodas e que fazem os homens e mulheres amantes de rodas irem a loucura. Para relembrar esses tempos, os tuk-tuks tem curvas suaves com um toque de charme atemporal, ou seja, os triciclos estão um grande destaque no desing, porém não apenas esteticamente eles também foram atualizados para ter praticidade.

A empresa por trás da Vespa, já trouxe duas versões para o nosso país:

Ape City Passenger, para os passageiros

Ape Cargo, para carga

Potência e desempenho dos Tuk-Tuks

Por mais que o tamanho compacto chega a impressionar, os Tuk-Tuks não são econômicos em seu desempenho. Um exemplo disso é o Ape Cargo, que citamos acima para carga, ele tem um motor de 300 cc e libera potência de 14 cv, ou seja, carrega uma carga de até 500 kg, com essa informação surpreendente, ele continua fazendo sucesso.

Já o City Passenger, tem o foco voltado para transporte de pessoas, ele tem um motoro de 230 cc com potência de 12 cv, e comporta até três passageiros. O charme é que são totalmente econômicos e podem oferecer até 285 km com apenas 9,5 litros de combustível.

O preço dos Tuk-Tuks são acessíveis

Uma notícia que fez os brasileiros gostarem mais ainda é que além de ser um triciclo encantador, eles são de fácil acesso, ou seja, são acessíveis ao bolso do brasileiro.

O City Passenger está sendo vendido no valor de R$ 41.900, e o Ape Cargo no valor de R$ 42.900. Futuramente, a 2W Motors deseja lançar versões elétricas para ter um passeio mais sustentável com potência extra e com autonomia. Com o design encantador, o desempenho é impressionante e o compromisso com a sustentabilidade, são triciclos chamando atenção nas ruas brasileiras. Se você é uma pessoa que está em busca de ter um transporte diferente, esse é uma boa aposta.

