Existe uma grande demanda de mão de obra qualificada em uma série de setores comerciais — dentre eles da segurança. Por mais que seja uma área desconhecida por muitos, o salário pode chegar a quase R$ 40 mil. O mercado se aqueceu após a pandemia — quando as empresas entenderam a sua real importância. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google For Startups, a área que será citada representa o maior déficit global de talentos.

Faltam profissionais nesta área de segurança e o salário chega a R$ 38.999,99 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Que área de segurança é essa?

Trata-se da Segurança da informação. Uma área voltada para o setor tecnológico das empresas. Também conhecido por muitos como Cyber Security. O intuito desse profissional é defender as empresas de possíveis ataques ou perdas de informações.

Após a pandemia as empresas entenderam o quão importante é este setor em qualquer empresa. Entretanto, há um grande problema acerca de ataques hackers e até mesmo outros tipos de eventos que ocasionem na perda de dados e informações sensíveis e importantes.

Portanto, este profissional é o responsável técnico por blindar o sistema da empresa de qualquer evento que possa vir acontecer. Os salários na área são bem altos — mas claro que tudo depende da empresa em questão.

Haja vista que na maioria das vezes as empresas que oferecem esses salários — mesclam com bons planos de carreira. Haja vista que é comum ver profissionais migrando entre empresas, isto é, a medida que o trabalho aumenta.

Salários e formação

A média salariam varia entre R$ 8-40 mil. Existem algumas variações dentro da profissão. No topo se encontra o Gerente de cibersegurança, que pode ganhar entre R$ 23-38 mil.

A porta de entrada para essa profissão é a vaga de analista de segurança da informação. Que possui salário inicial entre R$ 4-9 mil, segundo informações do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar).

Trata-se de uma área que é preciso ter bastante conhecido integrado sobre tecnologia. Portanto, é importante que o interessado tenha uma graduação na área — optando por Sistemas de informação, Ciências da Computação ou Redes de Computadores.

São cursos que dão a base para os interessados, a fim de conseguirem entender a internet por dentro, os sistemas, etc. Posteriormente é importante estudar livros sobre o assunto e participar de workshops do mesmo.

A partir disso, é possível buscar uma pós-graduação na área e se especializar. Haja vista que o quão mais especializado na área o profissional for — mais valorizado será a sua mão de obra e maiores serão os seus salários.

Portanto, é de suma importância que o profissional esteja envolvido no setor tecnológico e tenha bastante desenvoltura. Haja vista que na maioria das vezes será o responsável pelos erros e acertos da empresa na área. E um simples vazamento de dados pode representar um prejuízo de milhões.

