Moedas brasileiras que valem “mais do que dinheiro”: 7 modelos que você pode ter facilmente

Se você não possui um interesse específico em colecionar moedas, é provável que não tenha dedicado muita atenção aos detalhes sutilmente escondidos desses pequenos objetos. No entanto, vale a pena considerar uma análise mais minuciosa, uma vez que as moedas que você talvez tenha até hoje podem ter um valor muito maior do que você inicialmente imagina. Confira mais detalhes sobre o valor de moedas antigas, logo abaixo.

Confira algumas moedas antigas que podem valer grandes somas de dinheiro atualmente. | Foto: Reprodução / TikTok @rnfcolecoes

Um dia troco, hoje fortuna

Caso o mundo das coleções numismáticas (moedas) não seja uma área que lhe desperte interesse, é compreensível que os detalhes meticulosos presentes nessas redondinhas de metal tenham passado despercebidos por você.

No entanto, é justamente essa aparente insignificância que merece um olhar mais atento. Por trás da fachada cotidiana das moedas que você possui, há a possibilidade de encontrar um valor oculto, muitas vezes excedendo em muito as expectativas iniciais.

A seguir, confira sete exemplares que, de acordo com informações compartilhadas em um vídeo no TikTok, podem ser avaliados em um total surpreendente de R$ 8.380 quando combinados.

Conheça 7 moedas que são verdadeiros tesouros

Moeda de 1 centavo de 1994:

A primeira moeda de destaque nesta lista é o exemplar de 1 centavo datado de 1994. Foi produzido um total de 887 milhões desses itens, e algumas unidades entre eles possuem uma peculiaridade: o reverso invertido. Esta característica em particular pode elevar o valor da moeda para cerca de R$ 280, se você for um sortudo detentor de tal exemplar.

Moeda de 5 centavos de 1994:

Outra peça rara do ano de 1994 é a moeda de 5 centavos. No entanto, o valor dela pode aumentar consideravelmente, atingindo até R$ 700, se ela apresentar um erro em sua cunhagem, no qual o disco da moeda de 1 centavo foi usado por engano.

Moeda de 5 centavos de 1996:

Uma outra moeda, também de 5 centavos e do ano de 1996, exibe um certo grau de raridade. Se ela compartilhar a mesma peculiaridade de cunhagem incorreta, onde o anverso é, na verdade, o da moeda de 1 centavo, seu valor pode alcançar impressionantes R$ 2.000 no mercado de colecionadores.

Moeda de 10 centavos de 1994:

Esta moeda em particular apresenta uma falha conhecida como ‘pseudoincusa’, um fenômeno que ocorre quando uma moeda fica presa na máquina de cunhagem e, logo em seguida, outra moeda é cunhada por cima, resultando em uma moeda com características de ambos os valores e com cunhagem invertida. Se você possuir uma moeda assim, seu valor pode atingir R$ 1.200 entre os colecionadores.

Moeda de 25 centavos:

Algumas moedas de 25 centavos também exibem um erro raro de cunhagem, onde o disco de cunhagem foi trocado acidentalmente com o da moeda de 50 centavos. Curiosamente, essas moedas não apresentam data de fabricação, o que as torna ainda mais interessantes para os colecionadores. De acordo com catálogos numismáticos, esse defeito específico pode conferir a essas moedas um valor de R$ 2.800.

Moeda de 50 centavos de 1995:

Dentre as moedas de 50 centavos, uma das variantes mais notáveis é a moeda de 1995. Quando essa moeda exibe o erro de cunhagem, no qual compartilha características com a moeda de 10 centavos, seu valor pode chegar a R$ 550 no mercado de colecionadores.

Moeda de 1 real de 1994:

Finalmente, temos a moeda de 1 real datada de 1994. Com uma quantidade total de 215 milhões de unidades produzidas, se você tiver a sorte de possuir uma moeda que apresente o reverso invertido, ela pode valer até R$ 850 entre os entusiastas de numismática.

De troco a bolada

As moedas mencionadas aqui demonstram como pequenas peculiaridades na cunhagem e fabricação podem fazer toda a diferença no mercado de colecionadores.

Em outras palavras, se você possui alguma dessas moedas esquecidas guardadas em uma gaveta juntando poeira, pode ser hora de dar uma olhada mais atenta e considerar a possibilidade de ter algo mais valioso em suas mãos do que você inicialmente pensava.

