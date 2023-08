Atenção, MULHERES! 5 perfumes da Natura com ótimo custo-benefício este ano

Com uma seleção diversificada de perfumes e preços acessíveis, a Natura se destaca como uma opção adorada pelos brasileiros e, principalmente pelo público feminino. A marca permite ao consumidor descobrir perfumes que unem qualidade e preço numa combinação perfeita. E é justamente pensando nisso que trazemos, logo abaixo, cinco opções de fragrâncias que vão conquistar as mulheres.

Confira cinco opções de fragrâncias que vão conquistar as mulheres. | Foto: Divulgação

Natura no coração das mulheres

A marca Natura é uma das favoritas entre as mulheres no Brasil, graças à sua ampla variedade de perfumes e preços acessíveis. E para tornar a experiência ainda melhor, nada como descobrir os perfumes que oferecem uma ótima relação custo-benefício.

Abaixo, você encontrará os detalhes sobre cinco perfumes femininos da marca que possuem preços atrativos e que valem a pena conhecer em 2023. Essa lista foi compilada pelo YouTuber Silso Santos.

Conheça os 5 perfumes essenciais da Natura

Seja amadeirada ou com predominância cítrica, a Natura entrega em suas fragrâncias o que o consumidor brasileiro, apreciador de um bom perfume, busca. Qualidade e ótimo custo-benefício. Confira, a seguir, 5 exemplos dessas obras de arte da casa de perfumaria mais amada do Brasil.

Ameixa e Flor de Baunilha

Este perfume tem como nota de topo a ameixa, seguida pelas notas de coração de flor de baunilha e flores brancas, com notas de fundo amadeiradas.

Una

As notas de topo deste perfume incluem pêssego, cereja, tangerina, pimenta rosa e cassis. O coração da fragrância é composto por rosa damascena, magnólia e lírio-do-vale, enquanto as notas de fundo trazem baunilha, sândalo e almíscar.

Essencial Oud

As notas de topo são pimenta rosa, pimenta preta, frutas secas e damasco. O coração revela notas de rosa, priprioca, jasmim, pralinê, bálsamo de gurjan, nagarmota (ou óleo de cipriol) e loukhoum, com notas de fundo de oud, copaíba, baunilha, sândalo, cedro, âmbar cinzento, cashmeran, almíscar, patchouli e ambroxan.

Luna Radiante

As notas de topo deste perfume são laranja amarga, mandarina e pimenta rosa. No coração da fragrância, encontram-se paramela, jasmim sambac e lírio-do-vale, enquanto as notas de fundo trazem patchouli, priprioca e musgo.

Kriska Romance

Este perfume combina notas de frutas vermelhas, baunilha, chocolate, cacau, pimenta rosa, flores e rosa para criar uma composição única.

Seleção Natura

A diversidade de opções oferecidas pela Natura atende a diversos gostos, garantindo que cada mulher possa encontrar a fragrância perfeita para ela, sem comprometer o orçamento. Ao optar por essas criações aromáticas, você poderá desfrutar do mundo encantador das fragrâncias sem gastar muito.

Seja atraída por notas frutais, florais ou exóticas, a seleção da Natura assegura que todas as mulheres possam encontrar a sua assinatura olfativa.

