WhatsApp está igual ao Telegram de novo? Veja a novidade

Diariamente, milhões de usuários utilizam o WhatsApp em seus cotidianos, para inúmeras funções, desde as mais básicas até as mais complexas, ou seja, o aplicativo está presente na vida de todos. Por conta de tamanha importância, a empresa Meta sempre está buscando mais inovações, a fim de reter ainda mais pessoas no mensageiro e agora, acaba de lançar uma atualização que deixará a interface dele ainda mais parecida com o Telegram, confira.

Super novidade deixa WhatsApp ainda mais parecido com o Telegram, confira

WhatsApp vem se revolucionando há tempos

Há bastante tempo, a empresa responsável pelo mensageiro está trazendo inovações que vão de encontro com as principais dores dos seus usuários. Antes, eles clamavam por mais privacidade, até que a meta atualizou o aplicativo e permitiu que cada usuário pudesse modificar alguns detalhes.

A saber, desativar o online, então, caso a opção esteja desativada, mesmo que o usuário esteja usando o mensageiro, ele irá aparecer como se não estivesse. Além disso, é possível visualizar mensagens sem o outro usuário saber disso.

Para isso, basta desativar a confirmação de leitura. Mas quando a opção está desativada, todos ficam impossibilitados de ver, mas em grupos, ainda é possível. Se todas essas atualizações já surpreenderam a todos, as próximas irão surpreender ainda mais.

WhatsApp sempre se inspira em algumas funções do Telegram

É fato que um dos principais concorrentes do WhatsApp é o Telegram, o outro mensageiro costuma conceder uma privacidade a mais para os seus usuários, mas mesmo assim, a popularidade do WhatsApp é bem grande. E para mantê-la, algumas funções estão sendo copiadas.

Por exemplo, a possibilidade de enviar mensagens curtas de vídeo, como ocorre no Telegram, agora, isso é possível diretamente pelo WhatsApp. Basta dar dois toques no ícone de gravação de áudio que automaticamente irá aparecer o ícone de uma câmera.

Ao pressionar o novo ícone que apareceu, é possível realizar gravações curtas, mas dessa vez, em formato de vídeo.

Função inédita do Telegram está sendo copiada pelo WhatsApp

Contudo, a funcionalidade que será implementada em breve no WhatsApp, de acordo com sites que trazem em primeira mão as notícias, irá afetar diretamente aquelas pessoas que não utilizam foto de perfil. Comumente, ao não utilizar, fica apenas um fundo cinza, mas isso deve mudar.

Agora, irá aparecer de maneira análoga ao que ocorre no Telegram, apenas as iniciais da pessoa. Por exemplo, se o usuário for chamado Diego Marques, as iniciais que irão aparecer será DM.

A priori, nem todos estão gostando disso, já que talvez a privacidade fique um pouco comprometida, mas nos grupos, isso irá ajudar bastante, pois a identificação dos usuários ficará mais fácil. Ainda não há uma previsão para que a mudança afete todos, no momento, apenas usuários Beta estão experimentando.