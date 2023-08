Estes objetos comuns da sua casa ESTRAGAM sua internet silenciosamente

Ter uma boa conexão de Wi-Fi é extremamente útil para desfrutar de uma comunicação de qualidade, realizar eficientemente suas atividades, sendo elas de trabalho ou acadêmicas, ouvir música ou até mesmo assistir séries.

Porém, algumas pessoas sofrem com um sinal Wi-Fi fraco e não conseguem desfrutar de um serviço adequado. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como por exemplo o tipo de plano contratado, o número de dispositivos conectados, a presença de intrusos na rede, a localização do roteador e a interferência de outros dispositivos.

Veja mais sobre os dispositivos que podem interferir no seu sinal de Wi-Fi e como você pode solucionar esse problema.

Ter uma boa conexão de Wi-Fi é extremamente útil para uma comunicação de qualidade e bom desempenho das atividades. | Imagem de Pexels por Pixabay

Esses são os dispositivos em sua casa que danificam seu sinal Wi-Fi sem que você perceba

Diversos aparelhos e dispositivos eletrônicos podem interferir no sinal Wi-Fi devido às frequências de rádio que utilizam para operar. Essa interferência pode levar a uma diminuição na qualidade do sinal e na velocidade da conexão com a internet. Alguns dos aparelhos e dispositivos que podem causar interferência no sinal Wi-Fi são:

Televisores e monitores: as telas de TV e monitores podem emitir radiação eletromagnética que, em alguns casos, pode causar interferências.

as telas de TV e monitores podem emitir radiação eletromagnética que, em alguns casos, pode causar interferências. Sistemas de segurança e alarmes: Alguns sistemas de segurança e alarmes utilizam tecnologia sem fio na mesma faixa de frequência do Wi-Fi, o que pode gerar interferência.

Alguns sistemas de segurança e alarmes utilizam tecnologia sem fio na mesma faixa de frequência do Wi-Fi, o que pode gerar interferência. Dispositivos eletrônicos próximos: O acúmulo de dispositivos eletrônicos perto do roteador, como consoles de videogame, computadores e alto-falantes sem fio, pode causar interferência devido ao congestionamento da banda de frequência.

O acúmulo de dispositivos eletrônicos perto do roteador, como consoles de videogame, computadores e alto-falantes sem fio, pode causar interferência devido ao congestionamento da banda de frequência. Micro-ondas: É importante saber que os fornos de micro-ondas emitem radiação de radiofrequência na mesma faixa de frequência do Wi-Fi de 2,4 GHz. A atividade do micro-ondas pode causar interferência temporária no sinal Wi-Fi enquanto estiver em operação.

É importante saber que os fornos de micro-ondas emitem radiação de radiofrequência na mesma faixa de frequência do Wi-Fi de 2,4 GHz. A atividade do micro-ondas pode causar interferência temporária no sinal Wi-Fi enquanto estiver em operação. Telefones sem fio: Além disso, telefones sem fio mais antigos, que operam na faixa de 2,4 GHz, podem interferir no sinal Wi-Fi, especialmente quando estão em uso, uma vez que o sinal Wi-Fi pode operar na mesma frequência.

Além disso, telefones sem fio mais antigos, que operam na faixa de 2,4 GHz, podem interferir no sinal Wi-Fi, especialmente quando estão em uso, uma vez que o sinal Wi-Fi pode operar na mesma frequência. Monitores para bebês: Alguns monitores de bebês usam tecnologia sem fio que pode interferir no sinal Wi-Fi, principalmente se operarem na mesma frequência.

Alguns monitores de bebês usam tecnologia sem fio que pode interferir no sinal Wi-Fi, principalmente se operarem na mesma frequência. Dispositivos Bluetooth: Embora Bluetooth e Wi-Fi operem em frequências diferentes, alguns dispositivos Bluetooth próximos podem gerar interferência, especialmente se estiverem transmitindo dados continuamente.

Embora Bluetooth e Wi-Fi operem em frequências diferentes, alguns dispositivos Bluetooth próximos podem gerar interferência, especialmente se estiverem transmitindo dados continuamente. Fornos e fogões elétricos: Alguns fornos e fogões elétricos podem gerar campos eletromagnéticos que afetam o sinal Wi-Fi se estiverem localizados perto do roteador.

Como resolver o problema de interferência?

É possível minimizar a interferência no sinal Wi-Fi, posicionando o roteador em um local central e elevado, afastado dos dispositivos mencionados acima. Além disso, optar por roteadores de banda dupla podem ajudar a evitar interferências. Se você estiver enfrentando problemas de conectividade, ajustar as configurações do roteador e escolher canais menos congestionados também pode melhorar a qualidade do sinal Wi-Fi.

Interferência sem fio explicada

Na maioria dos casos, a sua rede sem fio está sendo afetada por interferência quando algum dos seguintes sintomas ocorrem: conectividade intermitente ou desconexões inesperadas, atraso na conexão e na transferência de dados, velocidade lenta da rede e sinal fraco.

Outros Obstáculos

Outros fatores que podem influenciar o desempenho da conexão Wi-Fi precisam ser consideradas:

Aparelhos auditivos podem causar certa perturbação no sinal quando muito perto.

As linhas de energia, estações de energia, vias férreas podem não ser a causa da interferência, mas se você tem a sensação de que podem estar afetando sua rede, tente trabalhar com isso também.

Áreas de explosão. Por exemplo, uma mina.

Sua mão. Sim, a maneira que você segure o telefone pode interferir no sinal de rede também. Altere a sua pegada e veja se você consegue um melhor sinal Wi-Fi.

