Pagamentos do INSS em agosto já vão começar! Veja todas as datas

Na próxima semana, mais precisamente a partir do dia 25, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) terão razões para sorrir, pois é nesse momento que se iniciam os pagamentos correspondentes ao mês de agosto. Está com dúvidas sobre valores e datas de pagamentos? Continue lendo para obter informações a seguir.

Pagamentos do INSS vão começar

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social, aproximadamente 37 milhões de pessoas que se encontram na condição de aposentados ou pensionistas serão contempladas pelos pagamentos referentes ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ao longo do ano de 2023.

As datas de liberação dos pagamentos variam de acordo com o valor do benefício: aqueles que recebem até um salário mínimo terão seus valores depositados em datas diferentes em comparação com os beneficiários cujos rendimentos mensais ultrapassam o valor mínimo estabelecido nacionalmente, fixado em R$ 1.320.

Os pagamentos destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320) estarão acessíveis entre os dias 25 de agosto e 08 de setembro. Já os indivíduos que recebem montantes superiores a um salário mínimo poderão efetuar o saque entre os dias 1º e 8 de agosto.

Um montante aproximado de R$ 3 bilhões será disponibilizado pelo INSS para a execução dos pagamentos. É recomendável ficar atento e planejar-se para retirar o benefício na data apropriada.

Como descobrir a minha data de pagamento?

Para identificar a data de pagamento, basta analisar o último algarismo presente no cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o hífen. No caso das pessoas que já possuem histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão convencional.

A ordem de pagamentos segue o último dígito do número do benefício (NB), que possui um total de 10 algarismos e apresenta o seguinte formato: 999.999.99 9 -9. O penúltimo dígito (o que precede o dígito verificador) é o que deve ser levado em consideração.

Os pagamentos prosseguem seguindo a mesma sequência dos anos anteriores, com base no último dígito do número do cartão de benefício. O cronograma é idêntico tanto para os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) quanto para as pessoas com deficiência.

Calendário de pagamentos para agosto

Confira, a seguir, as datas de depósito do INSS do mês de agosto, de acordo com a renda mensal do beneficiário:

Beneficiários com até 1 salário mínimo:

• Final 1: Repasse em 25 de agosto;

• Final 2: Repasse em 28 de agosto;

• Final 3: Pagamento em 29 de agosto;

• Final 4: Pagamento em 30 de agosto;

• Final 5: Repasse em 31 de agosto;

• Final 6: Repasse em 1º de setembro;

• Final 7: Pagamento em 04 de setembro;

• Final 8: Pagamento em 05 de setembro;

• Final 9: Pagamento em 06 de setembro;

• Final 0: Pagamento em 08 de setembro.

Beneficiários com valor superior a 1 salário mínimo:

• Final 1 e 6: Repasse em 1º de setembro;

• Final 2 e 7: Pagamento em 04 de setembro;

• Final 3 e 8: Pagamento em 05 de setembro;

• Final 4 e 9: Pagamento em 06 de setembro;

• Final 5 e 0: Pagamento em 08 de setembro.

