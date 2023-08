Bolsa Família pode aumentar 4%; veja quando

O programa Bolsa Família atualmente é o maior programa social do Brasil que atende 20 milhões de família que esses encontram em situação de vulnerabilidade social. E temos uma ótima notícia para esse público, o programa vai ter um reajuste de 4 % no valor dos benefícios em 2024 para conseguir recompor toda perda de poder de compra que está ocorrendo esse ano com as famílias.

Se realmente isso acontecer e for confirmado, esse reajuste representaria um acréscimo de cerca de R$ 30 no valor médio que é pago atualmente. Acompanhe o texto abaixo para ter mais informações sobre quando o governo vai avaliar esse reajuste.

Como vai ficar o valor do Bolsa Família?

A composição do valor desse programa é referente a alguns diferentes tipos de benefícios, que a partir do novo Bolsa Família é de acordo com a composição familiar e da renda. Por mais que tenha o valor mínimo para cada família de R$ 600,00, algumas estão recebendo R$ 683,22.

Confira o exemplo do reajuste de 4% nos benefícios do Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – R$ 142,00 por pessoa (2023) / R$ 148,00 por pessoa (2024)

Benefício Complementar (BCO) – em 2023 e 2024 vai depender da composição da família e da renda

Benefício Primeira Infância (BPI) – R$ 150,00 por criança (2023) / R$ 156,00 por criança (2024)

Benefício Variável Familiar (BVF) – R$ 50,00 por beneficiário (2023) / R$ 52,00 por beneficiário (2024)

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) – R$ 50,00 por beneficiário (2023) / R$ 52,00 por beneficiário (2024)

Benefício Extraordinário de Transição (BET) – em 2023 e 2024 vai depender da composição da família e da renda.

Quando o governo irá avaliar o reajuste?

Segundo informações, o Governo Federal vai enviar até o final desse mês de agosto o PLO (Projeto de Lei Orçamentária) ao Congresso Nacional para o ano de 2024. Vale destacar que nesse documento o governo precisa indicar o valor que pretende gastar com o programa ano que vem.

A previsão é que o orçamento do programa consiga se manter em R$ 168 bilhões, que no caso é o mesmo valor disponível nesse ano, porém isso não significa que o valor dos benefícios será parado. Vale ressaltar que o governo ainda pode decidir disponibilizar um reajuste dentro desse limite orçamentário, se acontecer uma revisão do CadÚnico e também da base de dados do programa.

São processos de revisão de cadastros que estão sendo conduzidos já pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Pois a ação principal é conseguir identificar somente as pessoas que realmente precisam do direito ao programa do Bolsa Família.

Aumento para recompor a inflação

O Governo permitiu fazer um reajuste de 25% no valor dos benefícios do programa Bolsa Família no mês de março deste ano, e foi até agora o maior valor da história do programa. Porém esse reajuste não foi o suficiente para conseguir restituir as perdas pela inflação dos anos anteriores.

Diante disso, o governo está estudando uma possibilidade de fazer um novo reajuste de 4% ano que vem (2024) para recompor o poder de compra das famílias do programa.

A inflação do Brasil, através dos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) já amontoou 36,81% entre o mês de janeiro de 2019 até julho de 2023.

