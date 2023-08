Petrobras terá novo concurso com 500 VAGAS; veja o que se sabe

A Petrobras oficializou sua intenção de promover um concurso público adicional, disponibilizando um total de 458 oportunidades destinadas a funções de nível médio técnico. A declaração foi proferida pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates, que igualmente ratificou a convocação de 2.710 candidatos remanescentes de concursos passados. O propósito por trás dessa medida é fazer uso de todo o contingente do cadastro de reserva de pessoal resultante das seleções realizadas em ocasiões anteriores.

Novo concurso público da Petrobrás

As oportunidades disponíveis no recém-anunciado concurso são voltadas para indivíduos com formação técnica, com remuneração inicial variando entre R$ 3 mil e R$ 7 mil.

Para além da atraente oferta salarial, a empresa também oferece um pacote de benefícios abrangente, compreendendo plano de saúde (abrangendo áreas médica, hospitalar, odontológica e psicológica, bem como benefício farmácia), possibilidade de adesão a previdência complementar (de forma opcional) e incentivos educacionais destinados aos dependentes, entre outras vantagens.

Os 2.710 candidatos que restaram dos concursos anteriores serão chamados para integrar a equipe. Desses, 1.350 são provenientes de uma seleção realizada em 2021, voltada para cargos de nível superior, enquanto 820 são oriundos de um concurso efetuado em 2023, focado em cargos de nível técnico.

“Nós estamos admitindo a totalidade desses dois grupos de reserva. Em um futuro próximo, mais de duas mil pessoas terão a chance de se tornar parte da Petrobras. É sempre uma satisfação poder contar com novos talentos que chegam cheios de motivação e perspectivas inovadoras para o negócio e os processos de trabalho”, afirmou Prates.

Quanto ao novo edital, a expectativa é que seja divulgado até outubro, fornecendo informações detalhadas sobre os cargos e as vagas contempladas. As áreas de atuação serão diversificadas, em consonância com o último concurso promovido pela empresa, que abrangeu áreas como enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes, manutenção elétrica e mecânica, operação, projetos, segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços. A organização do concurso anterior foi responsabilidade do Cebraspe.

Veja também: Petrobras vende GASOLINA 23% mais barata a R$ 2,52; entenda o impacto

Convocações anteriores

A Petrobras está comprometida em promover a diversidade em sua força de trabalho. A empresa está realizando uma seleção de candidatos para vagas de emprego, e 20% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros.

A diretora de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Clarice Coppetti, afirmou que a diversidade é um valor importante para a empresa. “Acreditamos que a pluralidade de vivências é um motor para o crescimento e a inovação”, disse ela.

A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e do mundo no setor de petróleo e gás. A empresa oferece oportunidades de crescimento e estabilidade para seus colaboradores.

Se você está interessado em uma carreira na Petrobras, fique atento à publicação do edital e prepare-se para essa grande oportunidade.

Aqui estão alguns adicionais que você pode incluir no seu texto:

A Petrobras é uma empresa que valoriza a diversidade e a inclusão.

A empresa acredita que as pessoas com diferentes experiências e perspectivas podem contribuir para a inovação e o crescimento da empresa.

A Petrobras está comprometida em proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor para todos os seus colaboradores.

Este é um momento extremamente propício para quem está em busca de construir uma carreira em uma das maiores empresas do Brasil e do mundo no setor de petróleo e gás. A Petrobras é notória por proporcionar chances de progresso e estabilidade para seus colaboradores. Portanto, mantenha-se atento ao lançamento do edital e prepare-se para agarrar essa grandiosa oportunidade.

Veja também: Petrobras anuncia BOLSA AUXÍLIO de R$ 1.800 para estudantes