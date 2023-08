Crise na Argentina pode chegar ao Brasil em breve; entenda

Situação da Argentina pode atingir o Brasil? A Argentina, ao longo dos anos, consolidou-se como um parceiro comercial estratégico para o Brasil. Contudo, uma recente e acentuada desvalorização da moeda argentina acendeu sinais de alerta no cenário econômico sul-americano. Analistas preveem possíveis reflexos dessa instabilidade financeira no Brasil, especialmente nos estados limítrofes com o país vizinho. Mas, afinal, até que ponto esses acontecimentos argentinos podem afetar a economia brasileira?

A crise na Argentina afeta diretamente a economia brasileira devido à proximidade comercial entre os dois países. Foto: Divulgação.

Impactos da crise argentina no Brasil

A conjuntura atual da Argentina revela um cenário complexo. Após as eleições primárias, que culminaram com a vitória do candidato ultraliberal Javier Milei, o peso argentino registrou uma desvalorização de 18,3%. Uma resposta imediata do Banco Central da Argentina foi o incremento da taxa de juros, que saltou para impressionantes 118% ao ano. Tal medida, embora drástica, visa estabilizar a economia, mas os efeitos colaterais de tamanha desvalorização monetária já são sentidos e previstos para os parceiros comerciais, entre eles o Brasil.

Veja também: Crise para quem? Fila para comprar iates cresce no Brasil

Hoje, a moeda argentina apresenta cotações que suscitam preocupações: US$ 1,00 corresponde a aproximadamente 350 pesos argentinos, enquanto R$ 1,00 equivale a 70,40 pesos. Isso significa que a capacidade de compra da Argentina, em relação aos produtos brasileiros, encontra-se comprometida, o que pode levar a uma retração nas exportações brasileiras para o país. Tal cenário sugere que a indústria nacional pode enfrentar desafios em manter sua competitividade no mercado argentino.

Ao mesmo tempo, os produtos argentinos tendem a ficar mais acessíveis para o mercado brasileiro. Isso ocorre porque, mesmo após os custos de importação, muitos produtos oriundos da Argentina provavelmente terão preços mais atraentes do que os similares nacionais, gerando um ambiente mais competitivo e, possivelmente, desafiador para a indústria local.

Consequência positiva

Uma possível consequência positiva para os brasileiros, entretanto, pode ser percebida no setor de turismo. Dada a valorização do real frente ao peso argentino, destinos turísticos argentinos tornam-se potencialmente mais atrativos financeiramente para os turistas brasileiros. Uma viagem a Buenos Aires, por exemplo, pode custar menos do que destinos turísticos dentro do próprio território brasileiro.

No entanto, um setor que merece atenção especial é o agronegócio. Dado o contexto atual, o Brasil poderá observar um aumento nas importações de carnes, vinhos e laticínios provenientes da Argentina. Estes produtos, em função da desvalorização do peso, tornam-se mais competitivos no mercado brasileiro. Por outro lado, no segmento de grãos, como arroz e trigo, espera-se um impacto moderado. A Argentina, que já enfrenta adversidades climáticas, teve cerca de 50% de sua produção de grãos comprometida este ano, limitando sua oferta para exportação.

Conclusivamente, a instabilidade econômica na Argentina gera um efeito dominó que poderá ser sentido em diferentes setores da economia brasileira. Embora algumas áreas possam se beneficiar, como o turismo, outras, como a indústria e o agronegócio, deverão se adaptar a um cenário mais competitivo e incerto. A relação histórica e comercial entre Brasil e Argentina reforça a necessidade de monitorar de perto esses desdobramentos, visando adaptações e estratégias que mitiguem possíveis impactos negativos.

Veja também: Compra Compartilhada é forma de economizar na crise