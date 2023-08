Você atualizou o Meu INSS para ter mais segurança? Entenda

Temos uma boa notícia para você que usa o aplicativo Meu INSS, pois agora conta com mais uma etapa de segurança para alguns serviços que são oferecidos no aplicativo. Esses beneficiários precisam fazer o reconhecimento facial no aplicativo INSS para conseguirem comprovar que são eles mesmo solicitando tal serviço e não outra pessoa.

Veja no texto abaixo quais serviços tem a necessidade do reconhecimento facial e também como funciona nessa nova funcionalidade.

Como vai funcionar o novo reconhecimento facial do aplicativo Meu INSS

O aplicativo Meu INSS, veio para ajudar os beneficiários e também fornece diversos tipos de serviços online para que os beneficiários não precisem toda hora ir em uma agência física para fazer algum serviço, e exige o reconhecimento facial para serviços como “Alterar Local ou Forma de Pagamento” e “Desbloqueio de Benefício para Empréstimo”.

Vale ressaltar que esse reconhecimento é para comprovar quem está solicitando os serviços e se realmente é o beneficiário para evitar golpes, pois tem criminosos que pegam uma foto do rosto do beneficiário para tentar usar como o reconhecimento.

É por isso que antes de conseguir dar início em algum pedido de serviço dentro do aplicativo eles pedem que o benefício faça o reconhecimento facial.

Quais são as medidas de segurança do Meu INSS?

Vale ressaltar que a medida de segurança de reconhecimento facial já está ativa desde o dia 7 desse mês de agosto. E a decisão sobre a conclusão do serviço vai depender do cruzamento entre as informações de autenticidade facial, biometria – que é para verificar a imagem correspondente no banco de dados – e o nível da conta gov.br.

Além disso, vai determinar também se esses serviços serão finalizados de forma automática ou se vão passar por uma análise através de um servidor. O aplicativo Meu INSS tem conta com outras medidas que garantem a segurança e a privacidade dos cidadãos como:

Envio de notificações por SMS ou e-mail do usuário sempre que houver alguma movimentação no seu cadastro ou benefício, como solicitação, concessão, alteração ou cancelamento.

Permite que o usuário denuncie qualquer tentativa de golpe que utilize o nome do INSS pelo site da Ouvidoria, pelo telefone 135 ou nas agências da Previdência Social

Não realiza contato por meio de mensagens de telefone, aplicativos como WhatsApp, ligações ou e-mails para oferecer serviços de empréstimo consignado, e também não envia motoboys à residência dos beneficiários, entre outras.

