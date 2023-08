Empréstimo de R$ 3 mil no PicPay LIBERADO (passo a passo)

O banco digital PicPay deu um passo significativo na expansão de sua oferta de serviços, quando, recentemente trouxe aos seus usuários a oportunidade de adquirir empréstimos de até R$ 3 mil. Essa inovadora adição, conhecida como “Clube de Empréstimo”, não apenas atende àqueles que buscam apoio financeiro, mas também beneficia os interessados em explorar oportunidades de investimento. Saiba mais detalhes sobre esta nova modalidade da fintech e como fazer para contratá-la, logo abaixo.

Aprenda como solicitar um empréstimo pelo aplicativo do PicPay. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

PicPay libera empréstimo pelo app

O PicPay é um dos aplicativos financeiros mais inovadores na atualidade, oferecendo uma conta digital de pagamentos repleta de funcionalidades. Com uma base de mais de 30 milhões de usuários, o aplicativo permite a transferência de valores, pagamento de boletos, compras e até mesmo o acesso a crédito através de um cartão.

Recentemente, o PicPay expandiu sua gama de serviços ao introduzir empréstimos de até R$ 3 mil para seus usuários. Essa nova oferta, chamada de “Clube de Empréstimo”, pode beneficiar tanto aqueles que buscam recursos financeiros quanto aqueles que desejam fazer investimentos. O conceito por trás disso é conectar investidores com pessoas em busca de linhas de crédito.

Leia mais: Clientes do PicPay podem ter grana extra para receber este mês

Como solicitar o empréstimo?

Para aproveitar o Clube de Empréstimo do PicPay, basta abrir o aplicativo e acessar a seção de empréstimos. Nessa área, você encontrará as opções disponíveis para análise, caso tenha sido pré-aprovado. Mesmo se não houver uma oferta ativa, você poderá simular as condições do empréstimo, selecionando o valor desejado e o número de parcelas desejadas.

Todo o processo, desde a simulação até a contratação do empréstimo, é realizado dentro do aplicativo do PicPay. Contudo, é importante ressaltar que isso se aplica somente a clientes pré-aprovados. A avaliação do perfil de crédito dos usuários é determinante para a aprovação e as condições dos empréstimos.

Crédito de até R$ 3 mil

Os usuários do PicPay que buscam explorar o Clube de Empréstimo precisam acessar o aplicativo em seus dispositivos móveis, selecionar o ícone relacionado a empréstimos e explorar as diversas modalidades disponíveis. Optando pela categoria “Empréstimo Pessoal”, é possível verificar se existem ofertas ativas e, caso não haja, o aplicativo notificará quando estiverem disponíveis. Essa é uma opção valiosa para quem deseja obter uma linha de crédito de até R$ 3 mil.

A abordagem inovadora do PicPay ao oferecer empréstimos por meio de sua plataforma reflete a crescente integração de serviços financeiros e tecnologia. A oferta de empréstimos não apenas amplia a utilidade do aplicativo, mas também promove inclusão financeira ao fornecer acesso ao crédito de maneira ágil e conveniente.

Leia também: Novo limite do PicPay anima até quem não é cliente