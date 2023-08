3 dicas para ajudar quando a pessoa demora muito para responder no WhatsApp

O WhatsApp facilitou bastante a vida das pessoas. Agora é possível enviar e receber mensagens em questão de minutos. Mas ainda há um grande problema em torno disso tudo: a demora muita das vezes de se obter respostas. Seja do namorado, amigo ou colega — é sempre ruim ter que esperar, principalmente quando se trata de pendências importantes. Veja algumas dicas práticas que podem ajudar quando a pessoa demora muito para responder no WhatsApp.

Tenha paciência

A primeira dica é a mais óbvia de todas. Ter paciência é o primeiro passo para conseguir aguardar a resposta sem entrar em pânico por isso. Haja vista que muitas vezes é somente o horário que é inconveniente ou o usuário não está disponível por algum motivo.

Entretanto, caso esse período de resposta ultrapasse 6h é cabível de se preocupar e optar pelas nossas próximas dicas de obter respostas dos contatos do WhatsApp. Lembrando que nem sempre a pessoa está evitando a outra, mas pode ser em decorrência de problemas do próprio cotidiano.

Ainda dentro dessa dica: algumas vezes as pessoas não são notificadas das mensagens — e então, há um gancho para a próxima dica. Envie uma outra mensagem: às vezes o usuário pode até ter visto a mensagem, mas deixou para responder depois e acabou esquecendo.

Portanto, é importante ter a consciência de que pode ser necessário ter que enviar uma outra mensagem — e se mesmo assim não for respondido, realmente pode haver algum problema.

Caso seja algo urgente que realmente precise de uma resposta, uma solução pode ser ligar para o contato. Não necessitando esperar atender, mas somente para dar um toque — haja vista que no momento que alguém liga para a outra, a tela do dispositivo é preenchida com a notificação da ligação.

E por fim: é importante ficar atento aos riscos de mensagem. Quando uma mensagem é entregue, fica dois riscos na parte inferior direta da mensagem. Quando não é entregue, fica apenas um risco. Logo, caso não tenha sido entregue o motivo pode ser diversos: falta de internet, aplicativo ou sistema com problemas, etc.

E quando nada disso funcionar?

Caso nenhuma das dicas acima realmente resolva o problema, talvez a melhor opção seja aguardar e dar um tempo para a pessoa. Muitas vezes — principalmente em conversas pessoais, o outro acaba sem querer responder por qualquer motivo.

Precisando de um tempo entre ambos a fim de que possa voltar a responder até mesmo pensar em uma boa resposta que complemente sem que haja possíveis conflitos mútuos.

Portanto, ter maturidade para não ser respondido é essencial nesses momentos. Lembrando que a partir de um terminado momento da vida, é necessário crescer e deixar algumas atitudes para trás — com certeza se isso fosse anos atrás, a pessoa iria atrás de uma resposta a todo custo.

Ademais, basta usar as dicas práticas acima para ter uma noção de espera e até mesmo entender o porquê não obteve a tão desejada resposta. Nem sempre o culpado é a pessoa, e sim muita das vezes a tecnologia por detrás.

