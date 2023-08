No mundo das redes sociais, uma jovem mãe canadense está chamando a atenção de todos os seguidores do TikTok ao apresentar uma abordagem surpreendente para ‘contornar’driblar o seu ciclo menstrual. Chantel Schnider, tiktoker popular no aplicativo, decidiu compartilhar um método bastante singular para lidar com esse aspecto da vida. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre a solução que a jovem encontrou para o “problema”.

Como parar de menstruar sem remédios? “Engravide todos os anos”, ensina tiktoker. | Foto: Reprodução / TikTok

Tiktoker anuncia ‘solução’ para acabar com a menstruação

Uma mãe jovem do Canadá está causando alvoroço nas redes sociais ao compartilhar sua abordagem pouco convencional para evitar a menstruação mensal. Chantel Schnider, conhecida como uma tiktoker influente, revelou que adotou um método único para lidar com esse aspecto incômodo: engravidar todos os anos.

Em um post recente em sua conta do TikTok, Chantel compartilhou sua perspectiva sobre essa escolha peculiar: “Quando você engravida todo ano para não ter que lidar com a menstruação”. O vídeo rapidamente ganhou popularidade e já acumula mais de 5 milhões de visualizações no Instagram.

Leia mais: Bronzeador de cerveja viraliza no TikTok; não seja influenciado

“Dica” de tiktoker divide opiniões entre seguidores

Os comentários sobre sua abordagem variam, com alguns admirando sua sagacidade e outros expressando desaprovação em relação à decisão do casal. Chantel e seu marido, que já são pais de dois filhos, estão agora à espera do terceiro. Comentários como “Ela realmente é engenhosa” e “Isso não pode ser real” demonstram a diversidade de opiniões geradas por essa revelação.

Períodos de gestação são difíceis

Chantel não esconde a realidade de suas gestações, admitindo que elas são desafiadoras. No entanto, ela afirma em suas redes sociais: “Minhas gestações são absolutamente difíceis, mas de alguma forma eu ainda prefiro estar grávida a menstruar”. Mas a revelação da jovem canadense não parou por ai. Chantel afirmou ainda que pretende ter 10 filhos.

A vida cotidiana dessa família é regularmente compartilhada com seus seguidores. Tanto Chantel quanto seu marido, Aaron Alexander, documentam sua rotina familiar por meio de vídeos e imagens. No Instagram, eles acumulam uma base de fãs com mais de 150 mil seguidores.

Atenção: influencers não são especialistas

Essa abordagem de evitar a menstruação através de gestações frequentes levanta questões intrigantes sobre saúde, bem-estar e escolhas individuais. Enquanto algumas pessoas podem admirar a criatividade de Chantel para lidar com um problema comum, é essencial considerar os aspectos médicos e emocionais envolvidos em decisões tão singulares.

Recentemente, escrevemos sobre o vídeo que viralizou na mesma plataforma, onde um grupo de jovens ensinava como intensificar o bronzeamento simplesmente tomando um banho de cerveja como loção bronzeadora.

O vídeo, assim como de Chantel, fez sucesso, e rendeu elogios de pessoas que se arriscaram a imitar a ‘dica de beleza’, assim como críticas de especialistas, que emitiram alerta sobre os riscos de se aumentar as chances de câncer de pele em quem se aventurar a tal tipo de ideia inovadora.

Leia também: Surfando em cima do carro em Uberlândia: homem viraliza na internet e arrisca sua vida