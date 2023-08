Novo serviço do INSS garante aposentadoria mais rápido

Não é de hoje que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está investindo em tecnologia. Até então, tudo era resolvido nas agências do instituto — até que ocorreu o lançamento do Meu INSS, automatizando centenas de procedimentos. E agora não é diferente: o INSS lançou um novo serviço que garante aprovações de aposentadorias muito mais rápido! Conheça o serviço e seus benefícios.

INSS garante concessão de aposentadorias mais rápido

O INSS está apostando suas fichas no uso da inteligência artificial (IA) para auxiliar na análise dos pedidos de aposentadorias e benefícios. De acordo com dados divulgados na internet, 4 a cada 10 concessões de benefícios foram realizados por uma inteligência artificial.

O processo acaba automatizando praticas que outrora eram muito demoradas. Com isso, estima-se que o número de benefícios analisados irá praticamente dobrar nos próximos meses. Caso durante a análise todos os documentos e informações estejam devidamente preenchidos: o benefício é liberado.

Alguns especialistas acabam criticando o uso da I.A, afirmando que está tendo grandes índices de reprovação por falta de documentos ou análise humana. O INSS se defende afirmando que os índices seguem normais: mantendo a taxa padrão de 50% como de costume no instituto.

No mês de maio deste ano, o INSS informou aos brasileiros que o órgão bateu o recorde de benefícios liberados de maneira automática — sendo responsável por 42% das aprovações, totalizando mais de 220 mil concessões de benefícios.

O órgão explica que a análise automática auxilia nas concessões de benefícios mais simples — no caso dos mais complexos a análise é realizada pela equipe de servidores do INSS.

Como funciona na prática?

A I.A é treinada pelos programadores do INSS para entender todos os requisitos necessários para aprovação dos benefícios. Desde documentos necessários, legibilidade dos dados, informações, etc.

A partir deste treino, o robô é programado para tudo que estiver conforme ao que foi programado — que seja aprovado. Caso contrário, passará para a outra guia, sendo a de reprovação. Haja vista que o robô é treinado com as leis estipuladas pelo Governo Federal.

Logo, a tecnologia analisa os dados informados pelo próprio segurado do INSS. Podendo liberar uma série de benefícios. Bem como aposentadoria por idade urbana ou rural, pensão por morte urbana ou rural e tantos outros.

Caso os dados do segurado passe pelo robô, o mesmo será direcionado para um outro setor do INSS na qual irá ocorrer os demais procedimentos. Bem como abertura de conta salário, etc. Podendo demorar até 30 dias após a concessão para receber o primeiro benefício.

Ademais, o uso dos robôs não torna a aprovação imediata — mas auxilia bastante na redução do tempo de análise dos requerimentos. Até então, haviam requerimentos que demoravam até 06 meses para serem analisados — detalhe, referente a aposentadoria por tempo de serviço.

Sendo um dos benefícios mais simples de serem aprovados, haja vista que basta ter o tempo necessário de trabalho e a pontuação exigida. Espera-se que nos próximos anos o INSS torne os procedimentos ainda mais automáticos, mas sempre com a presença de técnicos humanos.

