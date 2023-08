Games podem fazer bem para sua MENTE, afirma estudo

No mundo de hoje, os jogos eletrônicos ou, os popularmente conhecidos games, conquistaram um lugar muito especial. Embora costumassem ser encarados como diversões leves do cotidiano, eles têm nos surpreendido ao desempenharem um papel totalmente inesperado: impulsionar a saúde mental e fortalecer laços sociais importantes. A seguir, entenda como essa surpreendente descoberta aconteceu.

Games têm revelado um papel inesperado ao promoverem a saúde mental e fomentarem vínculos sociais significativos. | Foto: Reprodução / Freepik

Diversão que cura a mente

Os jogos eletrônicos, que em tempos passados eram vistos apenas como formas de entretenimento casual, têm revelado um papel inesperado ao promoverem a saúde mental e fomentarem vínculos sociais significativos.

Uma pesquisa recente, intitulada “Explorando o Vasto Universo dos Jogos”, conduzida pela agência Live em parceria com o hub B1ld e a empresa de pesquisa Talk Inc, lançou luz sobre os motivos pelos quais as pessoas abraçam os jogos eletrônicos não somente como um hobby, mas como uma maneira de vida focada no bem-estar.

Impacto positivo dos games na saúde mental:

O estudo revelou que aproximadamente um terço dos jogadores brasileiros admitiu utilizar os jogos eletrônicos como uma maneira de manter suas mentes ativas. Essa crescente percepção do impacto benéfico dos jogos na saúde mental tem se fortalecido ao longo do tempo, demonstrando que essa forma de entretenimento ultrapassa as barreiras da diversão superficial.

A pesquisa, que coletou dados de 1597 indivíduos em todo o país, indicou que 64% dos participantes estão atualmente envolvidos com jogos, enquanto 28% possuíam experiência passada com os mesmos e 8% nunca haviam experimentado essa forma de entretenimento.

Diversidade de Perfis de Jogadores

Além disso, o estudo traçou perfis distintos de jogadores, incluindo o “Jogador Apaixonado”, caracterizado por um vínculo profundo com os jogos, que pode englobar desde a participação em competições profissionais até a criação de conteúdo e investimento financeiro na área.

A influência positiva dos jogos na saúde mental é amplamente evidenciada, com 42% dos entrevistados na faixa etária de 16 a 26 anos concordando que os jogos expandem seu círculo social.

Conexões virtuais e relacionamentos duradouros

A dimensão do fenômeno vai além do virtual, convertendo conexões online em relacionamentos duradouros, incluindo relacionamentos amorosos que se originaram no ambiente virtual e se desdobraram para o mundo real. Sérgio Percope, líder do hub de Jogos do Learning Village, destaca os aspectos positivos e negativos dos jogos eletrônicos.

Enquanto reconhece que os videogames podem proporcionar ganhos emocionais e habilidades específicas, ele alerta para o risco de vício, que pode restringir a interação interpessoal e a conexão com o mundo real.

Experiência imersiva e socialização

Carla Mayumi, responsável pela Estratégia na Talk Inc, ressalta que os jogos eletrônicos oferecem uma experiência imersiva e fantasiosa, capaz de transportar os jogadores para outras realidades e fornecer uma forma única de lidar com o estresse e a desconexão do cotidiano.

A socialização também desempenha um papel fundamental, proporcionando interações com amigos e familiares, embora, em alguns casos, possa afastar os indivíduos da convivência familiar.

Múltiplos motivos para jogar

Os jogos multiplayer, em particular, incentivam essa coletividade ao promoverem conexões entre indivíduos e grupos. A pesquisa também revelou os principais motivos pelos quais as pessoas jogam: diversão, imersão em mundos fantásticos, desafio estratégico, competição, superação de dificuldades e busca por conhecimento.

Esses fatores evidenciam como os jogos eletrônicos vão além do mero entretenimento, influenciando positivamente a saúde mental, oferecendo oportunidades de aprendizado e enriquecendo a vida social dos jogadores.

Games como ferramentas de bem-estar

Em uma época em que a valorização da saúde mental está em ascensão, os jogos eletrônicos emergem como ferramentas multifacetadas e surpreendentes para promover o bem-estar e a conexão humana, estendendo as fronteiras convencionais do entretenimento.

Sendo assim, fica cada vez mais claro que os jogos eletrônicos transcenderam sua reputação de meros passatempos para se tornarem aliados valiosos na busca por uma mente saudável e relacionamentos significativos.

