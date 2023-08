É importante todos os meses consultar o benefício na folha de pagamentos — a fim de saber o real valor e a data que será depositado na conta poupança. Outros acabam precisando consultar a fim de verificar a aprovação. Inúmeros são os motivos. A consulta do benefício do Bolsa Família é bem simples e pode ser feita por qualquer pessoa em questão de minutos! Veja o passo a passo completo.

Passo a passo para saber se o seu benefício está na folha de pagamento de sexta (18) | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como consultar o Bolsa Família?

Para consultar o Bolsa Família é necessário que o futuro beneficiário tenha feito o pré-cadastro no CadÚnico através do site, aplicativo ou no CRAS da região. A partir de então, será possível consultar a aprovação no benefício.

Aos que já recebem o Bolsa Família é bem simples de realizar a consulta do pagamento na folha de pagamentos do próprio programa. O passo a passo é bem simples.

Entre no site Portal Cidadão da Caixa; Faça login com a conta do Governo; Clique em “Calendário de pagamentos”; Digite o NIS e pronto.

Outra maneira de verificar os pagamentos é através do extrato do Caixa Tem, que é possível verificar o histórico de pagamentos e alguns dias antes se há ou não pagamentos agendados para o mês em questão. Veja como é simples.

Entre no aplicativo Caixa Tem; Clique em “Histórico de pagamentos” Clique em “Consultar por períodos”; Verifique os valores e exporte os dados caso seja necessário.

Portanto, este é o passo a passo de como consultar os valores. Caso seja para consulta de aprovação, basta fazer login no Caixa Tem ou aplicativo do Bolsa Família. Caso não apareça mensagem de “bloqueio” é porque o benefício foi liberado.

Novos valores são revelados

Portanto, para este mês de agosto o Bolsa Família conta com uma série de novos valores a serem liberados aos beneficiários. Haja vista que o valor base ainda é de R$ 600. Entretanto, conta com o adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos.

Além disso, é válido lembrar que o Governo Federal irá liberar neste mês os valores referentes ao Vale-Gás. Portanto, alguns beneficiários irão receber além do valor base e adicionais, o Vale-Gás.

Neste mês de agosto o Vale-Gás será de R$ 110. Haja vista que em algumas regiões do Brasil o valor do gás de cozinha está entre R$ 98-100. Portanto, alguns brasileiros terão “lucro” mediante o pagamento do auxílio gás.

Ademais, é possível verificar os pagamentos diretamente no Caixa Tem. Lembrando que o mesmo é feito nos últimos 10 dias úteis do mês. Começando a partir deste dia 18 e se estendendo até o dia 31.

