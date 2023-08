O Nubank se tornou bastante popular no Brasil por causa do seu cartão de crédito. No início de sua jornada no país a fintech liberou dezenas de milhares de cartões — com limites a partir de R$ 50. Milhões de pessoas se tornaram clientes do banco por conta disso. Muitas não sabem, mas é possível alterar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito Nubank. Veja o passo a passo completo abaixo.

Nubank aprenda a alterar a data de vencimento da fatura HOJE | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como alterar a data de vencimento da fatura do Nubank?

Seja porque trocou de emprego ou qualquer outro motivo — a troca da data de vencimento da fatura Nubank é uma ação bastante comum entre os usuários do banco. Com isso, o vencimento pode ser alterado para dias após ou antes da data atual de vencimento.

Dependendo do dia da alteração, a data vigente pode continuar por mais 30 dias até que ocorra a alteração definitiva. Caso a troca aconteça antes dos 05-10 dias da abertura da fatura, já será aplicada as mudanças no próximo dia do vencimento.

Veja o passo a passo de como alterar a fatura do Nubank

Entre no aplicativo; Clique no ícone de “Meu Perfil”; Clique em “Configurar”; Clique em “Configurar cartão e posteriormente Vencimento”; Escolha a nova data e clique em “Alterar a data de vencimento”.

Pronto! Após a alteração, o usuário só poderá mudar novamente após alguns meses. A maioria dos bancos pedem de 3-6 meses para que haja uma nova alteração da data de vencimento da fatura.

O Nubank é um dos bancos brasileiros mais fáceis de conceder limite de crédito aos seus clientes. Ajustar a data de vencimento da fatura garante que o seu pagamento seja feito corretamente — com isso aumentando as chances de conseguir bons limites.

Dicas práticas de como aumentar o limite de crédito

Portanto, com a nova data da fatura em mãos — é o momento de conseguir um pouco mais de limite de crédito. A fim de conseguir realizar todas as compras necessárias e por fim: obter todas as vantagens disponíveis do cartão Nubank.

Limite atual: uma das melhores maneiras de obter mais limite é usando o limite atual de crédito. Com isso o banco irá entender que aquele limite não está adequado e que é preciso de um pouco mais de limite. Com isso o aumento começar vir aos poucos.

Pagamento: o pagamento atualizado das faturas e em dia é um ponto decisivo para o aumento do limite do cartão Nubank. Portanto, pagar as faturas sempre em dia garante que o limite esteja sempre no topo.

Parcelamento: evite parcelas as faturas, haja vista que os juros rotativos do cartão são bem altos — logo o banco pode não enxergar com bons olhos o constante parcelamento das faturas.

Pronto! Caso o limite não venha por conta própria, é possível pedir o aumento do limite na aba de “Cartão de crédito” do aplicativo. Posteriormente clicando em “Ajustar limite” e por fim em “Pedir novo limite”. Caso seja aprovado, basta selecionar o limite máximo e concluir a operação.

