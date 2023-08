O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão brasileiro responsável pela concessão de aposentadorias e benefícios trabalhistas. Nesta última semana viralizou uma notícia quanto aos cortes nos valores dos benefícios do INSS — haja vista que se trata de uma decisão oficial do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Saiba o porquê da mudança e quais benefícios sofrerão cortes.

Quem está na mira para ter aposentadoria e benefício CORTADOS no INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios do INSS podem sofrer cortes

Estima-se que haja mais de 30 milhões de beneficiários do INSS no Brasil. Pessoas cujo possuem o salário oriundo da previdência como principal fonte de renda. Cerca de 60% desse número representa os aposentados do INSS — o restante pensionistas e demais beneficiários de auxílios.

O CRPS divulgou na última semana a Resolução 28 no Diário Oficial da União. Logo, o INSS está com a autorização de realizar o corte nos pagamentos de alguns segurados no momento que desejar — podendo ocorrer até mesmo após 10 anos da concessão primária do benefício.

Haja vista que não é nada novo, apenas a atualização de uma Resolução já existente — formalizando a jurisprudência que já estava em vigor anteriormente. Entretanto, por mais que a resolução tenha entrado em vigor neste mês de agosto — os impactos só irão surgir no próximo mês.

Haja vista que a folha de pagamentos deste mês já foi definida. Entretanto, todo cuidado é pouco a partir do próximo mês. Na qual os cortes serão anunciados para alguns beneficiários do INSS. É importante consultar o benefício constantemente a fim de verificar a folha de pagamentos.

Leia mais: Vale-Gás de agosto vem com péssima notícia para os beneficiários

Quais benefícios estão sujeitos a corte?

Por mais que o INSS tenha autorização para a realização de alguns cortes nas verbas, não são todos os benefícios que estão sujeitos a isso. Portanto, os aposentados e pensionistas podem ficar tranquilos. O INSS não poderá mexer nesses benefícios — haja vista que há um detalhe quanto aos aposentados.

Os aposentados por invalidez podem ser prejudicados quanto a medida — já no caso da aposentadoria por tempo de trabalho, nada poderá ser alterado em razão dessa atualização da resolução. Portanto, é importante ficar atento a lista:

Auxílio-doença;

Aposentadoria por invalidez;

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Portanto, esses três benefícios podem sofrer cortes no mês de setembro. Por essa razão é importante estar atento a folha de pagamentos e verificar se ocorreu ou não cortes. Podendo entrar em contato com o INSS a fim de verificar o porquê dos cortes e se há como solicitar alguma análise.

Estima-se que mais de 5 milhões de beneficiários poderá ser afetados com essa nova resolução. Ainda não foram divulgados os motivos que podem levar ao corte de alguns benefícios, lembrando que não necessariamente o benefício será cortado — mas reduzido mediante algumas diretrizes internas do órgão.

Leia mais: 4 pagamentos a mais em agosto no app da Caixa? Estas pessoas poderão sacar