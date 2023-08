Esta fruta tem as melhores simpatias para atrair dinheiro e sucesso

As simpatias sempre existiram e tem sido uma prática comum desde antigamente até os dias de hoje. Sabemos que também vai muito da crença da pessoa e que buscam atrair através dessas simpatias energias positivas ou para fazer acontecer o seu desejo.

Além disso, tem pessoas que gostam de fazer simpatias e tem como objetivo conquistar mais prosperidade, e usam a fruta laranja pois é uma fruta vibrante e cheia de simbolismo a qual se destaca como um bom aliado para fazer essa simpatia.

confira a fruta laranja e suas simpatias. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Para quem acredita e faz simpatia, as propriedades refrescantes da laranja e seu aroma cítrico não são apenas agradáveis aos sentidos, no entanto também possuem um potencial energético capaz de potencializar os nossos anseios por abundância e sucesso. Acompanhe o texto abaixo e saiba mais.

Simpatia que usam a laranja

Atraindo boas energias

A busca hoje em dia por boas energias é um desejo de todos, eles querem um ambiente mais harmoniosos e cheio de positividade na casa. E para atrair essas energias benéficas você pode realizar um simples ritual com elementos naturais, como por exemplo usar carvão em brasa, folhas secas de laranjeira e também um pedaço de palma-de-são-jorge e um pouco de arruda.

Assim que fizer essa sequência, abra as janelas de sua casa e ande pelos cômodos com uma vasilha nas mãos, saindo da cozinha e vai pra sala. Lembre-se que você precisa ficar segurando a vasilha com os elementos e caminhe com cuidado, durante o percurso, concentre-se na intenção purificar o ar e o ambiente.

Tentativa de um novo emprego

Já deixe tudo arrumo e pegue os ingredientes:

Três grãos de milho

Sete lascas de casca de laranja

Sete sementes de uva

Um saquinho amarelo

Uma vela amarela

Um incenso de lavanda

Veja também: Escolha frutas maduras e doces sem precisar apertá-las no mercado

Veja qual o melhor momento para fazer essa simpatia, escolha preferencialmente um ambiente tranquilo e o horário que for melhor para você. O primeiro passo é montar a bolsinha com os 3 grãos de milho, as sete lascas de casca de lascas e as sementes de uva dentro do saquinho amarelo.

Com um pedaço de papel, escreva também o nome do cargo de emprego que almeja e coloque no saquinho. Além disso, no cômodo da sua casa pegue a vela amarela sobre um pires e acende, depois acenda também o incenso de lavada para purificar o ar. Ao fazer isso fale por nove vezes a frase ““Eu (diga seu nome completo) encontro o emprego que tanto busco com o apoio dos meus guardiões. Agradeço a Deus por estar já empregado e feliz”.

Prosperando no trabalho

Pegue um pedaço de pano amarelo e comece a costurar um saquinho à mão, o amarelo é bem ligado e associado a prosperidade e ao sucesso, por isso a cor amarela é bem usada. E dentro desse saquinho coloque uma ferradura, uma pétala seca de margarida e seis sementes de laranja.

Veja também: Precisa diminuir o açúcar no sangue? Esta fruta pode ajudar