Caixa Tem: por que a modalidade de empréstimo chegará ao fim

Em março do ano de 2022, o ex presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória, que previa a criação do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, mais conhecido como SIM Digital, que facilitava o acesso de famílias de baixa renda e pequenos empreendedores ao crédito. O Governo Federal ofereceu aos bancos R$3 bilhões de reais, mas a garantia vinha do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Neste caso, apenas a Caixa Econômica Federal (CEF) aderiu à linha de crédito, que era oferecida por meio do aplicativo Caixa Tem. As pessoas físicas, ainda que estivessem com nome sujo, podiam contratar R$1 mil reais, enquanto os microempreendedores individuais (MEIs) podiam ter acesso a até R$3 mil reais.

Calote na CEF

Calote na CEF

Com o lançamento do programa SIM Digital, em poucas horas, 1,5 milhão de pessoas já tinham solicitado o serviço pelo Caixa Tem, sendo que cerca de 83% dos contratantes do empréstimo eram clientes negativados. Assim, em pouco mais de um ano, a linha de crédito alcançou um calote superior a 80%, sendo assim o maior índice da história recente do banco público.

Fim do empréstimo do Caixa Tem

Os órgãos de controle e uma auditoria interna estão investigando a linha de crédito. Ao ser procurada, o banco afirmou que o empréstimo do Caixa Tem já chegou ao fim, sendo que o alto índice de inadimplência corresponde à carteira ativa e com parcelas a vencer.

Por fim, o que restou foi um calote no valor de R$2 bilhões para o FGTS, ou seja, dinheiro dos trabalhadores. Dos R$3 bilhões do fundo, que foram colocados como garantia do empréstimo do Caixa Tem, apenas R$1 bilhão foi recuperado. O restante foi perdido.

Como saber se tenho algum dinheiro no Caixa Tem?

O CAIXA Tem recebe depósito. Basta você ir a uma casa lotérica ou a um caixa eletrônico da CAIXA.

Nas casas lotéricas, é só informar o número da sua conta ao atendente e depositar o valor desejado. Verifique com o atendente o limite máximo de depósito diário.

Nos caixas eletrônicos da CAIXA, basta colocar o dinheiro no envelope e, no caixa eletrônico, escolher a opção depósito. Depois é só informar a agência, número da conta e o valor e inserir o envelope com o dinheiro, conforme as instruções exibidas na tela do caixa eletrônico.

O depósito pode ser uma maneira prática de receber dinheiro ou cobrar alguém por algum serviço prestado. Basta informar a quem vai lhe pagar o número da sua conta CAIXA Tem, que você localiza facilmente ao abrir o aplicativo. O número da conta está na parte de cima da tela do seu celular. Assim, a pessoa pode ir até uma lotérica ou caixa eletrônico e fazer o depósito em dinheiro.

Para você verificar se o valor foi depositado, basta acessar a opção Extrato ou Mostrar Saldo. Após confirmado o depósito, o valor fica disponível em sua conta.

