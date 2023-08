Gato milionário: animal tem fortuna de R$ 115 milhões (é sério)

Uma curiosidade está sendo compartilhada e muitas pessoas não estão conseguindo acreditar. Felinos milionários, especificamente dois gatos famosos, Olivia Benson, que é um gato da cantora Taylor Swift e também Choupette, que é herdeira do estilista Karl Lagerfeld, são dois exemplos desse mundo das celebridades dos gatos milionários.

Porém, nem eles e nenhum outro gato já recebeu uma herança igual do Blackie, que é o gato preto que se tornou herdeiro de Bem Rea, um britânico que acumulou uma fortuna comprando e vendendo antiguidades, conforme o Guinness World Records.

No dia 08 de agosto é comemorado o dia mundial do Gato, e essa história do gato preto foi relembrado e destacado pelo Guinness. Segundo informações do registro, o gato herdou uma quantia de £ 7 milhões no ano de 1988, que corresponde a cerca de R$ 115 milhões.

Qual a história de Ben e Blackie

Bem Rea tinha 15 gatos no condado de Buckinghamshire e quando ele faleceu, apenas o gato Blackie ficou vivo e por isso ele acabou se tornando o herdeiro da fortuna. E o que surpreendeu a todos é que Ben não deixou herança para família, somente para o gato Blackie, o jardineiro e o mecânico, somente esses três que foram beneficiados com sua riqueza.

Como ele sempre foi muito preocupado com o bem-estar de Balckie, Ben direcionou o dinheiro do gato para 3 instituições de caridade que cuidam de gatos, porém tinha uma condição, que o gato fosse cuidado até seu último dia de vida. E como Ben tomou essa decisão de associar uma fortuna a essas instituições acabou mantendo Blackie no gato mais rico do mundo.

O gato ainda está vivo?

Não temos essa resposta concretizada pois Guinness não noticiou mais sobre o gato Blackie desde a morte de Ben Rea, mas se ele estiver vivo ainda está em primeiro lugar da pirâmide do gato mais velho do mundo e rico, que também seria outra notícia surpreendente.

Atualmente, esse recorde é da Flossie, uma gata que tem 26 anos quando o registro foi oficialmente verificado no ano de 2022, no entanto tem um ponto que não podemos deixar de destacar, Blackie deve ter aproveitado bem seus anos de vida com essa fortuna e recebido ótimos cuidados.

