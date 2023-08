Apagão no Brasil vai acontecer de novo? Entenda o assunto que virou meme

Nesta última terça-feira (15) os brasileiros acordaram com uma notícia de um apagão em diversos estados do Brasil, e tudo indica que algumas regiões ainda permanecem sem energia, sem internet e sinal de telefonia. Ou seja, as pessoas dessas regiões estão passando por dificuldades para se comunicar tanto por ligações ou contato pelas redes sociais.

Por mais que seja uma situação delicada, ao chegar na internet muitas pessoas já gostam de fazer meme com a situação, a energia até pode acabar, no entanto, a criatividade do brasileiro continua a milhão e não tem limites. Tanto para tirar o estresse da situação ou para apenas brincar.

Primeiras notícias sobre o apagão

As primeiras notícias que surgiram sobre o apagão começaram nas redes sociais, os moradores de pelo menos 25 estados brasileiros, que incluiu também Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e Santa Catarina e relataram a falta de energia.

Na Bahia, o metrô de Salvador chegou a ser esvaziado e em São Paulo a linha 4-amarela enfrentou uma falha elétrica. Por mais dos percalços que são gerados pela situação, a falta de energia não foi encarada com seriedade por várias pessoas, assim como acontece quando surge uma notícia polêmica, vários meses sobre o apagão já começaram a encher a internet, fazendo com que as pessoas recebam a informação de forma divertida.

O governo emitiu nota garantindo a normalidade

O Ministério de Minas e Energia emitiu um comunicado que parte da eletricidade já foi restabelecida em diversos locais do Brasil, e conforme a pasta, as equipes estão concentradas para conseguir restabelecer a energia do Norte e no Nordeste, pois tem regiões que ainda não enfrentando problemas com energia.

A nota que o governo emitiu:

“Até às 10h22, estão recompostos 27% da carga da região Norte e 68% da região Nordeste. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e lidera todo processo de retomada, bem como determinou a rigorosa apuração das causas do incidente.”

De acordo com o comunicado do ministério, essa falta de energia que afetou o Brasil inteiro devido a um incidente na rede de operação do SIN (Sistema Interligado Nacional), esse problema resultou na interrupção de 16 mil MW de carga tanto no Norte como no Nordeste.

Vale ressaltar que o ministério ainda esclarece que na nota que a suspensão ocorrei por causa de uma abertura na interligação Norte/Sudeste, porém as causas extas ainda estão em processo de investigação.

Esse apagão foi considerado o maior

Sabemos que já ocorreu outros apagões no Brasil, porém o que mais se destacou foi o apagão que aconteceu no ano de 2009, que até esse ano era o maior de todos. Naquele ano, o que aconteceu foi uma interrupção no fornecimento de energia que afetou cerca de 18 estados, que incluir partes do Nordeste e Sudeste, e causou um caos no tráfego, até empresas e hospitais foram fechados operando apenas com geradores.

