Água oxigenada tem utilidades incríveis para o dia a dia da sua casa

A água oxigenada é um produto muito comum e encontrado facilmente nas casas dos brasileiros, geralmente é usada como um antisséptico para tratar pequenos cortes e feridas. No entanto, você sabia que esse produto versátil tem várias outras aplicações em sua casa?

Saiba mais sobre os 11 jeitos incríveis e surpreendentes de usar a água oxigenada que vão muito além do cuidado com ferimentos.

Água oxigenada tem muitas outras utilidades e pode substituir vários produtos na limpeza pesada. / Imagem: Divulgação.

11 usos incríveis da água oxigenada em sua casa que você não sabia

1. Desinfetante de Superfícies

A água oxigenada é um excelente desinfetante. Basta borrifar uma solução de água oxigenada em superfícies como bancadas, pias e maçanetas para matar germes e bactérias.

2. Branqueador de Roupas

Adicione um copo de água oxigenada ao ciclo de lavagem para clarear roupas brancas e remover manchas persistentes sem danificar os tecidos.

3. Limpeza de Escovas de Dentes

Mergulhe sua escova de dentes em uma solução de água oxigenada por alguns minutos para eliminar bactérias e garantir uma higiene bucal mais eficaz.

4. Eliminador de Mofo

A água oxigenada é eficaz na remoção de mofo de superfícies, incluindo azulejos e rejuntes de banheiro. Borrife a solução, deixe agir por alguns minutos e depois esfregue com uma escova.

5. Tratamento de Plantas com água oxigenada

Uma solução diluída de água oxigenada pode ajudar no tratamento de fungos e bactérias em plantas de casa, além de melhorar a oxigenação do solo.

6. Higienizador de Frutas e Legumes

Adicione uma colher de sopa de água oxigenada em um litro de água e mergulhe frutas e legumes para eliminar resíduos de agrotóxicos e bactérias.

7. Eliminador de Odores em Recipientes

Se você tem recipientes com odores persistentes, encha-os com uma solução de água oxigenada e deixe de molho por algumas horas. Lave normalmente e o cheiro terá desaparecido.

8. Limpeza de Esponjas com água oxigenada

Mergulhe esponjas de cozinha em uma solução de água oxigenada para eliminar bactérias e dar uma nova vida às suas esponjas.

9. Tratamento de Acne

A água oxigenada pode ser usada para tratar acne, pois tem propriedades antibacterianas e ajuda a secar as espinhas. No entanto, use com moderação e evite a exposição ao sol.

10. Clareamento de Unhas

Mergulhe suas unhas em uma solução de água oxigenada para remover manchas e deixá-las mais brancas e saudáveis.

11. Limpeza de Espelhos com água oxigenada

Borrife uma solução de água oxigenada em espelhos e limpe com um pano seco para um brilho livre de marcas e manchas.

Conclusão

A água oxigenada é um produto versátil e econômico que pode ser usado para uma variedade de soluções e aplicações domésticas. Desde a limpeza de superfícies até o tratamento de plantas.

Esse composto simples pode fazer maravilhas em sua casa. Lembre-se de usar água oxigenada com moderação e sempre siga as instruções do rótulo.

