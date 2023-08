Bônus de mais de 141,99 no Bolsa Família já nesta semana

À medida que o ano avança, o programa de transferência de renda Bolsa Família tem sido objeto de diversas mudanças intrigantes. Uma das áreas que chamou atenção foi a reestruturação dos pagamentos de bônus. Vamos explorar os detalhes dessas mudanças e compreender como elas podem impactar as famílias beneficiárias deste renomado programa social brasileiro, logo abaixo.

veja os valores pagos em agosto do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família terá bônus nesta semana

O Bolsa Família, um programa de assistência social implementado pelo governo brasileiro, tem como principal finalidade a mitigação da pobreza e da disparidade social no país. Destinado especificamente a famílias de baixa renda, com uma renda per capita mensal inferior a um limite predefinido pelo governo, o programa procura assegurar a essas famílias acesso a necessidades básicas como alimentação, educação e saúde, promovendo assim a inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento humano das futuras gerações.

No decorrer de 2023, após a retomada do programa do governo Lula, o renomado auxílio social brasileiro experimentou uma série de mudanças significativas, com destaque para as alterações nos pagamentos de bônus. Veja mais detalhes, a seguir.

Leia mais: Cartão de crédito para quem tem Bolsa Família existe? Veja as regras

Valores extras: R$ 50 ou R$ 142?

A população brasileira ainda encontra-se perplexa em relação aos pagamentos suplementares do Bolsa Família, conforme anunciado pelo Governo Federal. A questão central gira em torno de valores adicionais de R$ 50 e R$ 142. Esclarecendo a situação, é importante compreender que o montante de R$ 142 não representa um pagamento adicional, mas sim é direcionado para cada membro individual dentro de uma família beneficiária. Essa quantia, por sua vez, é direcionada exclusivamente a núcleos familiares compostos por pelo menos 5 pessoas.

Em relação ao valor de R$ 50, o repasse extra se refere efetivamente a um bônus que será concedido a grupos específicos dentre os beneficiários do programa Bolsa Família. Essa parcela extra será distribuída a famílias que possuam membros entre 7 e 18 anos de idade completa. Além disso, essa mesma quantia servirá como um acréscimo para famílias que incluam mulheres grávidas ou em período de amamentação. Além disso, aqueles beneficiários que tenham filhos de até 6 anos de idade receberão um bônus de R$ 150.

Trajetória do Bolsa Família:

O programa Bolsa Família foi concebido em 2003, durante o primeiro ano de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, como parte integrante de um conjunto de iniciativas voltadas para o combate à pobreza. Desde então, mais de 13 milhões de cidadãos brasileiros conseguiram superar a condição de extrema pobreza, em parte devido aos auxílios financeiros proporcionados pelo programa.

Para ser elegível ao recebimento dos benefícios, cada beneficiário deve estar dentro das regras estabelecidas pelo programa. Caso contrário, os pagamentos podem ser suspensos. Antes de mais nada, é imprescindível que os dados do Cadastro Único (CadÚnico) se mantenham atualizados. É válido lembrar também, que o programa estabelece critérios específicos para determinados grupos.

Domicílios com crianças devem garantir a vacinação adequada e uma frequência escolar de, no mínimo, 75%. Crianças de até 7 anos também necessitam passar por avaliação nutricional. Por último, mulheres grávidas estão obrigadas a passar por acompanhamento pré-natal a fim de continuarem recebendo os auxílios financeiros.

Leia também: 13º do Bolsa Família tem data oficial para acontecer neste ano; confira