3 NOVAS funções que o WhatsApp preparou e vão ABALAR

Novidades no WhatsApp – O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado em todo o mundo, está prestes a revolucionar novamente a forma como os usuários interagem em sua plataforma, introduzindo uma série de atualizações com foco em privacidade e segurança. Mas quais são essas mudanças e como elas podem impactar a experiência dos usuários?

O WhatsApp está trazendo um novo recurso de segurança que apresentará uma tela ao receber mensagens de números desconhecidos, oferecendo orientações sobre como lidar com elas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp trará novidades em breve

Primeiramente, conforme informações obtidas pelo reconhecido site de tecnologia Wabetainfo, o aplicativo se prepara para lançar uma funcionalidade inovadora, visando aprimorar a experiência de interação com contatos desconhecidos. Em breve, ao receber uma mensagem de um número de telefone não reconhecido, o usuário será apresentado a uma tela especial, orientando-o sobre como proceder. Esta é uma tentativa do aplicativo de oferecer mais controle ao usuário sobre as mensagens que recebe, permitindo que ele bloqueie rapidamente contatos indesejados ou até mesmo reporte conversas suspeitas diretamente para a equipe de moderação do WhatsApp.

Além disso, nesse contexto de aprimoramento na experiência do usuário, o aplicativo também fornecerá dicas para se manter seguro durante a interação, sugerindo, por exemplo, a verificação do nome do perfil, da imagem e até mesmo do código do país do número desconhecido que está entrando em contato. No entanto, a inovação não para por aí. Esse novo recurso de segurança traz consigo uma adição relevante à privacidade, garantindo que o remetente da mensagem não tenha conhecimento sobre a leitura do texto até que o destinatário responda ou adicione o contato em questão. Tal medida fortalece ainda mais a privacidade do usuário, entregando-lhe mais autonomia sobre suas interações.

No entanto, as novidades do WhatsApp não se limitam à interação com desconhecidos. Buscando robustecer a segurança das contas, uma recente versão beta para Android introduziu uma camada adicional de proteção, que se baseia no uso de um endereço de e-mail para agregar segurança à conta. Embora ainda esteja em fase de testes, a expectativa é que essa funcionalidade seja liberada para todos os usuários em uma futura atualização. Vale ressaltar que essa ferramenta, ao ser lançada, será opcional, diferenciando-se do recurso atual que solicita o endereço de e-mail no processo de verificação em duas etapas.

Versão desktop

E para os amantes do WhatsApp Desktop, a proteção das conversas também está em foco. O aplicativo está desenvolvendo uma funcionalidade que permitirá o bloqueio da tela do WhatsApp Web através de uma senha. Esta nova ferramenta, ainda em fase beta, propõe que os usuários tenham a opção de blindar suas conversas, impossibilitando o acesso não autorizado. Para verificar a disponibilidade deste recurso, os usuários deverão acessar Configurações e depois Privacidade no próprio WhatsApp. Uma vez habilitado, a plataforma solicitará a criação de uma senha que será requerida toda vez que se desejar desbloquear o WhatsApp Web. Este recurso, além de ampliar a privacidade, garante que, mesmo na eventualidade de alguém ter acesso ao computador do usuário, suas conversas permanecerão inacessíveis, preservando assim a integridade das mensagens.

Com essas novidades, o WhatsApp reforça seu compromisso com a segurança e a privacidade de seus usuários, adaptando-se às crescentes demandas por ferramentas mais robustas e flexíveis no mundo digital.

