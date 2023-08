URGENTE! A partir de 1º de setembro emissão de notas por MEI sofrerá mudança

Mudanças para o MEI – Em setembro, os Microempreendedores Individuais (MEIs) de todo o país encontrarão um novo panorama fiscal. As mudanças, que prometem uniformizar e simplificar os processos, têm causado burburinho no cenário empresarial brasileiro. Mas, afinal, o que isso realmente implica para os MEIs?

O MEI deve se preparar para as mudanças na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), que buscam simplificar processos fiscais em âmbito nacional. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Emissão de notas por MEI vai mudar?

Em uma busca incessante por aprimorar o sistema fiscal do Brasil e otimizar os processos para os empreendedores, uma parceria firmada no dia 30 de junho do ano anterior entre a Receita Federal e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), com o apoio de outras instituições, lançou a Plataforma de Administração Tributária Digital. O propósito fundamental dessa iniciativa é introduzir um padrão unificado para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Esta medida reconhece e respeita as singularidades presentes nas diversas legislações municipais – são mais de cinco mil – espalhadas pelo território nacional.

A Resolução CGSN nº 169/2022, proveniente do Comitê Gestor do Simples Nacional, foi a catalisadora de tais alterações na regulamentação do Simples Nacional. Através desta, uma nova diretriz foi estabelecida: os municípios passam a ter a prerrogativa de solicitar dos MEIs a emissão da NFS-e, desde que esta esteja alinhada ao padrão nacional. Esse ajuste se aplica especialmente àquelas prestações de serviços que estão sob a alçada do ISS, ou Imposto sobre Serviços.

Desse modo, cada município brasileiro tem a incumbência de criar e instaurar regulamentações próprias para a emissão das notas fiscais. Para tal, podem escolher seguir fielmente o padrão nacional proposto ou realizar certas adaptações, sempre tendo o layout nacional como norte.

Obrigatoriedade e necessidade

Um ponto crucial para o MEI é entender quando e para quem a emissão dessa nota é de fato necessária. A determinação depende, em grande parte, da natureza do cliente. Se o serviço for contratado por uma pessoa física, a emissão da NFS-e fica a critério do MEI, sendo considerada opcional. No entanto, o cenário muda quando o contratante é uma pessoa jurídica. Nesse caso, a obrigatoriedade da emissão da NFS-e se faz presente. Para se adequar, o microempreendedor tem algumas opções à sua disposição: pode gerar um documento eletrônico totalmente alinhado ao padrão nacional, elaborar um que siga as diretrizes propostas ou optar por um documento fiscal que esteja em sintonia com as regulamentações de seu município.

Um destaque interessante é que o MEI possui autonomia para emitir NFS-e para qualquer município do Brasil, sem a necessidade de estarem no mesmo estado. Tal liberdade se explica pela característica intrinsecamente municipal do Imposto sobre Serviço (ISS). Aqui, uma observação é fundamental: é imperativo que o município de origem do serviço esteja claramente especificado na nota fiscal.

Diante desse quadro repleto de inovações, é de suma importância que o MEI esteja atento e bem informado. Adaptar-se às novas diretrizes fiscais não é apenas uma questão de conformidade, mas uma maneira de assegurar a regularidade e a eficiência de suas operações comerciais. Estar em dia com as normas e regulamentações é, sem dúvida, uma estratégia inteligente para quem busca sucesso e solidez em seus negócios.

