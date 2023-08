Sua profissão está na lista? Então você não pode ser MEI

Se você é um pequeno empreendedor ou profissional autônomo e tem dúvidas de como pode ou não se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), saiba que você não está sozinho(a). Muitas pessoas têm essa incerteza e, com esta dúvida em mente é preciso entender todos os pontos de quem pode se tornar um MEI. Veja mais sobre essas questões.

Atualmente, conforme dados do Sebrae, o Brasil conta com mais de 12 milhões de CNPJs registrados como MEI, o que confirma o crescimento e fortalecimento dessa categoria. Mesmo assim, mesmo com as inúmeras vantagens que o MEI oferece, nem todos conseguem se enquadrar nessa modalidade.

Em 2023, as taxas variam de acordo com a atividade exercida, porém, todos os valores se mantêm baixos.

Sua profissão está na lista do MEI? Entenda como funciona. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atividades que podem ser registradas como MEI.

Um ponto importante para quem deseja ser MEI é verificar se a sua atividade é permitida nessa modalidade. Atualmente são aceitar em torno de 466 atividades. Essas informações disponíveis no portal do empreendedor, são indispensáveis para que o empreendedor confira se sua ocupação principal podem ser registradas como MEI, lembrando também que podem ser escolhidas mais 15 categorias secundárias para cadastro.

Passo a passo para se tornar MEI.

Para se tornar MEI não há burocracia: basta criar uma conta no portal do empreendedor e seguir os passos indicados. Vale ressaltar que o registro é gratuito. Além disso, o pagamento da guia DAS é fundamental para que o empreendedor usufrua dos benefícios garantidos pela categoria.

Ao tornar-se MEI, o empreendedor está sujeito a algumas obrigações, tais como: pagamento mensal da DAS, emissão de notas fiscais, entrega da declaração de faturamento anual, entre outros. Assim, é indispensável que o MEI mantenha suas obrigações em dia para evitar problemas futuros e garantir o sucesso de seu empreendimento.

O que é MEI?

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como um, você passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Confira abaixo tudo o que você precisa saber para se tornar um MEI.

Quanto custa ser MEI?

O microempreendedor individual terá como despesas apenas o pagamento mensal do Simples Nacional.

Cálculo

O cálculo corresponde a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R$ 1,00 (um real), a título de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto e/ou R$ 5,00 (cinco reais), a título de ISS, caso seja contribuinte desse imposto. Para o caso do Mei Caminhoneiro o valor é de R$ 162,24 (R$ 156,24 de INSS + R$ 6 de ICMS e ISS).

O pagamento pode ser feito por meio de débito automático, online ou emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

MEI e os benefícios

Você tem direito a auxílio-maternidade;

Direito a afastamento remunerado por problemas de saúde;

Aposentadoria;

Sendo MEI, você é enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL);

Com CNPJ, pode abrir conta em banco e tem acesso a crédito com juros mais baratos. Pode ter endereço fixo para facilitar a conquista de novos clientes;

Conta com cobertura da Previdência Social para você e sua família. Conta também com o apoio técnico do Sebrae para aprender a negociar e obter preços e condições nas compras de mercadorias para revenda, obter melhor prazo junto aos atacadistas e melhor margem de lucro.

