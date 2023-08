Se te contar, você acreditará, e se souber duvidará! 3 novidades do WhatsApp em breve

O WhatsApp está trabalhando duro para tornar a sua experiência no aplicativo ainda mais segura e privada. Uma nova e incrível novidade está a caminho, e ela promete mudar a forma como utilizamos esse app de mensagens tão popular. Este recurso especial está pronto para agir em situações onde recebemos mensagens de números de telefone que não conhecemos. Confira mais detalhes sobre as atualizações, logo abaixo.

WhatsApp lança 3 novos recursos para aumentar a segurança. | Foto: Gerd Altmann / Pixabay

WhatsApp reforça a segurança

O WhatsApp está empenhado em aprimorar a segurança e a privacidade de seus usuários por meio de um recurso inovador que em breve será disponibilizado. Este recurso tem o potencial de reformular a maneira como interagimos com o aplicativo de mensagens, oferecendo proteção em situações envolvendo mensagens de números de telefone desconhecidos.

De acordo com informações fornecidas pelo Wabetainfo, o WhatsApp planeja fornecer orientações claras para usuários que se depararem com mensagens de remetentes desconhecidos. Entre as opções disponíveis, os usuários poderão optar por bloquear o remetente ou relatar mensagens suspeitas à equipe de moderação.

Além disso, o aplicativo enfatiza a importância de verificar cuidadosamente o nome do perfil, a foto e o código do país associados ao número de telefone desconhecido para garantir a segurança durante as conversas.

Privacidade é a palavra de ordem do app

Contudo, a inovação mais notável deste recurso é a sua capacidade de preservar a privacidade do usuário, promovendo um ambiente de comunicação mais confidencial. Ao empregar esta ferramenta, o WhatsApp assegura que o remetente não terá conhecimento da leitura da mensagem por parte do destinatário.

A notificação de leitura será retida até que o destinatário decida responder ou adicionar o contato desconhecido. Essa abordagem proporciona um controle mais abrangente sobre as interações e aumenta a salvaguarda da privacidade do usuário.

Recurso aumenta proteção contra invasão

Adicionalmente, o WhatsApp está em vias de introduzir outro recurso de segurança, recentemente disponibilizado na versão beta para dispositivos Android. Este recurso estabelece uma camada adicional de proteção às contas dos usuários, utilizando endereços de e-mail como mecanismo de verificação. Embora as circunstâncias específicas nas quais este recurso será empregado não tenham sido completamente detalhadas, ele certamente proporcionará uma alternativa adicional para garantir a segurança das contas em situações específicas.

Vale mencionar que a implementação deste novo recurso será opcional, diferenciando-se daquele que já exige o fornecimento do endereço de e-mail durante o processo de configuração da autenticação em duas etapas. Isso destaca o comprometimento contínuo do WhatsApp em fornecer opções de segurança personalizadas e flexíveis para seus usuários.

Proteção contra o que é confidencial

Em relação a proteção de conversas confidenciais, o WhatsApp também está desenvolvendo uma opção de bloqueio de tela para sua versão Desktop. Essa funcionalidade, atualmente em fase beta, permitirá aos usuários protegerem o acesso não autorizado por meio da definição de uma senha. Uma vez ativado, o bloqueio de tela exigirá uma senha para desbloquear o WhatsApp Web. Além disso, a configuração oferecerá opções para personalizar quando a senha será requerida.

A adoção deste recurso ampliará significativamente a privacidade das conversas realizadas no WhatsApp Web. Mesmo se alguém tiver acesso ao computador do usuário quando este estiver ausente, não poderá acessar as conversas sem a senha. Adicionalmente, as notificações push não serão exibidas enquanto a tela estiver bloqueada, assegurando a confidencialidade das interações do usuário.

