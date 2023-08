ACABOU! Este grupo está fora do Bolsa Família e não tem o que fazer

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil e ajuda no combate a fome e a desigualdade social, todos os beneficiários começam a receber nesse mês de agosto nessa sexta-feira (18) e vai até o dia 31. No entanto, tem um público que pode ter as parcelas bloqueadas ou até mesmo canceladas.

Desde quando Lula assumiu o governo, o programa está passando por modificações, já que é um programa de transferência de renda e o intuito é ajudar realmente pessoas de baixa renda que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Se você é beneficiário do programa é importante ficar atento nas atualidades sobre o assunto e saber como ficar em dia com o programa.

Pagamentos adicionais no Bolsa Família em agosto

O programa nesse ano adicionou benefícios complementares para auxiliar ainda mais a renda das famílias que são consideradas numerosas. Confira:

R$ 150 para crianças de até seis anos

R$ 50 para gestantes e lactantes

R$ 142 por pessoa

R$ 50 para cada adolescente de 7 a 18 anos

Se caso acontecer de o núcleo familiar ser bloqueado será preciso ir ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – com o CPF ou o Título de Eleitor do Representante Familiar, documento de identificação de cada pessoa da família e o comprovante de residência.

Os beneficiários que não fizer a atualização cadastral correm o risco de ficar de fora desses pagamentos e ter o auxílio cancelado.

Grupo de pessoas que está de fora do Bolsa Família

O público que terá fim dos repasses é para todos os NIS – Número de Identificação Social – que não estão cumprindo os requisitos que foram impostos pelo governo:

Não estar com os dados atualizados no Cadastro Único

Não cumprir os requisitos do programa, como vacina e presença escolar para as crianças e jovens

Passar o valor permitido para a renda

Vale ressaltar que o beneficiário que estiver com pendências pode ser cortado do programa imediatamente e isso pode causar o cancelamento das parcelas nesse mês de agosto, por isso a dica é para que atualize todos os dados no Cadastro Único.

Além disso, existem também as regras que precisam ser cumpridas que entram em conjunto com o cadastro atualizado e assim o programa faz o pagamento para:

Os filhos estiverem com a caderneta de vacinação atualizada

Manter o comprovante de matrícula em unidades de ensino básico

Realizar o acompanhamento pré-natal e o exame nutricional, no caso de gestantes e lactantes.

