Brasileiros amam estas marcas, mas elas foram DENUNCIADAS

Marcas com denúncias pouco conhecidas – A rotulagem de alimentos é um tópico sempre quente no Brasil, mas o que acontece quando uma marca renomada é notificada por possíveis informações divergentes? Esse é o caso da Nutrella, um dos nomes mais reconhecidos no mercado de pães.

O mês começou turbulento para a Nutrella. Reconhecida pela sua trajetória no mercado alimentício, a empresa enfrenta um momento de questionamento após o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) emitir uma notificação relacionada às mudanças nos rótulos dos produtos da marca. Segundo o instituto, as novas embalagens poderiam estar levando os consumidores a equívocos.

As leis brasileiras são claras em relação à publicidade e informação nas embalagens de produtos. O Código de Defesa do Consumidor é rigoroso ao proibir rótulos que possam enganar o consumidor. Leonardo Pillon, advogado associado ao programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec, não deixou margem para dúvidas ao comentar o caso: os pães da marca que alegavam ser “100% integrais” estariam, na realidade, compostos apenas de 37,9% a 65,9% de ingredientes integrais. Uma discrepância considerável.

Uma análise mais profunda das razões por trás desta suposta desinformação revelou uma complexidade maior. Conforme evidenciado por uma publicação do próprio Idec, o problema teria se originado com a recente normativa da Anvisa. Com as novas regras, as empresas passaram a declarar a porcentagem real de ingredientes integrais em seus produtos. Contudo, a controvérsia se deu por omitirem os detalhes dos ingredientes que não se enquadram nessa classificação.

A situação tem consequências diretas na percepção do consumidor. Produtos que, à primeira vista, parecem ser 100% integrais ou naturais, podem não ser exatamente o que parecem. Aprofundando-se na análise, nota-se que, segundo o Idec, a real proporção de ingredientes integrais vem sendo apresentada com destaque reduzido na embalagem. Essas informações cruciais estariam em letras menores e sem diferenciação de cor, fundo ou contraste, tornando-se quase invisíveis para o consumidor médio.

Sobre a Nutrella

Mas, quem é a Nutrella? A empresa tem raízes no sul do país. Fundada em 1972, no Rio Grande do Sul, destacou-se por ser a primeira do estado a lançar linhas de pães integrais e brancos light. Com quase meio século de história, a Nutrella construiu uma reputação sólida e uma presença marcante no mercado. O ocorrido, no entanto, coloca um foco sobre a marca, demonstrando a necessidade constante de vigilância e transparência quando se trata de produtos alimentícios.

A verdade é que a rotulagem adequada não é apenas uma questão de conformidade legal. Ela é fundamental para garantir que os consumidores tenham as informações necessárias para fazer escolhas informadas sobre o que estão levando para suas casas. A situação com a Nutrella serve como um lembrete da importância da clareza e da transparência em todos os setores do mercado e do papel crucial que as instituições, como o Idec, desempenham na proteção dos direitos dos consumidores.

