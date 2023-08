Quem controla o robô do INSS, responsável por 4 em cada 10 decisões

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu um passo inovador ao incorporar a inteligência artificial para analisar os pedidos de aposentadoria, pensão e auxílio em território brasileiro. Essa iniciativa foi projetada com o objetivo de aprimorar o atendimento e reduzir as longas filas de espera por benefícios junto à Previdência. A seguir, entenda como funciona o “robô” do INSS.

Novo serviço do INSS garante aposentadoria mais rápido | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Robô do INSS ‘domina’ análises de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotou a implementação de inteligência artificial para a avaliação de solicitações de aposentadoria, pensão e auxílios no Brasil. Essa medida busca otimizar o atendimento e reduzir as filas de espera por benefícios junto ao INSS.

A seguir, saiba como funciona o robô movido a inteligência artificial e quais são os benefícios previdenciários que utilizam esse novo método, assim como as vantagens dessa inovação e proporcionando uma compreensão mais profunda de seu funcionamento.

Leia mais: INSS libera lista de quem não terá direito a aposentadoria agora; entenda

Entenda como funciona a Inteligência Artificial do INSS

O sistema de inteligência artificial do INSS é um sistema computadorizado que recebe os requerimentos de benefícios e os submete a uma análise automatizada, dispensando a intervenção humana. Esse sistema integra as normativas previdenciárias estabelecidas por lei com os dados fornecidos pelos requerentes, resultando em uma análise ágil e precisa.

Automação através do robô do INSS:

Essa abordagem automatizada viabiliza a resposta aos pedidos de benefícios em questão de segundos, desde que as informações e o período de contribuição junto ao INSS atendam aos critérios estabelecidos. O INSS assegura que essa automação acelera as decisões de natureza mais simples, enquanto avaliações mais complexas permanecem sob a responsabilidade da equipe de servidores especializados do órgão.

De acordo com os registros do instituto, a taxa de aprovação de benefícios se mantém consistente, situando-se em torno de 50%. No mês de maio deste ano, o INSS alcançou um marco, com 42% dos requerimentos sendo processados de maneira automatizada, totalizando mais de 222 mil benefícios.

Benefícios que já usam a automatização de análise:

Os benefícios contemplados pela abordagem automatizada são aqueles que se baseiam em critérios objetivos e possuem uma documentação padronizada, podendo ser verificados pelo sistema sem complicações.

A título de exemplo, as aposentadorias que requerem apenas a comprovação de idade e período mínimo de contribuição estão nesse conjunto. Esses dados são facilmente acessados pelo robô do INSS, que consulta as bases de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e da Receita Federal.

• Aposentadoria por idade rural;

• Aposentadoria por idade urbana;

• Aposentadoria por tempo de contribuição;

• Auxílio-inclusão;

• Auxílio-reclusão;

• Pensão por morte;

• Salário-maternidade.

Robô também analisa pedidos do BPC

Além disso, a aplicação de robôs também é adotada na avaliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. É fundamental que os segurados estejam cientes dos requisitos e da documentação necessária para cada benefício, a fim de viabilizar uma análise e aprovação mais ágil.

Leia também: Aposentados precisam saber disso: nova lei do 14º SALÁRIO DO INSS