Prepare-se! Novo ciclone começa a se formar no Sul do país

Ciclone vem aí – Uma combinação atmosférica ameaça trazer chuvas intensas e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h em vastas áreas do território brasileiro. Enquanto os meteorologistas acompanham com atenção, moradores de diversas regiões do país se preparam para possíveis desdobramentos do fenômeno. Entenda abaixo os pormenores deste ciclone extratropical.

O novo ciclone extratropical traz rajadas de vento intensas e chuvas fortes em várias regiões. Foto: divulgação

Mais um ciclone no Brasil?

Entre os dias 18 e 19, um ciclone extratropical começa a se formar nas proximidades das costas do Rio Grande do Sul e Uruguai, desencadeando suas primeiras manifestações já na sexta-feira. Com sua formação, uma chuva intensa é esperada, com potencial para temporais em diversas áreas da Região Sul do Brasil. O sul de Mato Grosso do Sul, não muito acostumado com tais eventos, também pode ser afetado por este sistema.

É crucial estar atento, pois, além da chuva, esta formação atmosférica trará consigo rajadas de vento expressivas. Em determinados locais destes estados, as correntes de ar podem atingir velocidades de até 70km/h, tornando-se uma preocupação adicional, especialmente para áreas mais vulneráveis ou com estruturas não preparadas para enfrentar tamanha força da natureza.

O cenário muda no sábado, com a evolução deste ciclone dando origem a uma frente fria, que avançará decididamente rumo ao Sudeste brasileiro. Com isso, chuvas intensas e ventos fortes estão previstos desde o norte gaúcho até partes de São Paulo que compartilham fronteira com o Paraná. Mato Grosso do Sul, um dos estados já mencionados anteriormente, segue na rota deste fenômeno e deverá continuar sofrendo com seus efeitos.

Ventos poderosos

Os ventos, característicos desta formação, ganham terreno. Estimativas apontam para rajadas que podem atingir os 60 km/h, cobrindo uma vasta extensão que inclui a maior parte da Região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul e triângulo mineiro, além de partes do Mato Grosso e Goiás. Porém, uma ressalva importante: áreas entre o litoral gaúcho e a Costa Verde fluminense podem experienciar ventos ainda mais poderosos, alcançando marcas de até 80 km/h.

E para aqueles que residem ou planejam visitar áreas costeiras, um aviso: as condições marítimas prometem ser desafiadoras, em particular no litoral do Rio Grande do Sul. O ciclone em formação pode agitar consideravelmente as águas, tornando o mar mais violento e imprevisível, o que demanda cautela tanto de embarcações como de banhistas.

Por isso, os próximos dias trarão desafios meteorológicos significativos em diversas regiões do país. Moradores e autoridades devem permanecer vigilantes, acompanhando os boletins e preparando-se para enfrentar as adversidades climáticas que se avizinham. A natureza, uma vez mais, mostra sua força, e cabe a nós respeitar seus sinais e agir com prudência.

