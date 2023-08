URGENTE! Anvisa barra cosméticos irregulares no Brasil

Em decisão recente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) interditou de forma cautelar os lotes dos produtos Dermo Bioestimulador, Preenchedor Cosmobeauty e Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty, após relatos de danos significativos à saúde dos consumidores relacionados ao uso inadequado desses produtos. Saiba mais sobre a proibição e os perigos no uso de certos cosméticos ao ser humano, logo abaixo.

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). | Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Anvisa aperta o cerco

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma determinação de interdição cautelar abrangendo todos os lotes dos produtos Dermo Bioestimulador e Preenchedor Cosmobeauty, bem como o Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty.

Esses itens são fabricados pela empresa Bio Essencialli Indústria e Comércio de Cosméticos. A medida foi motivada pela identificação de eventos adversos graves associados ao uso inadequado desses produtos, conforme relatado pela vigilância sanitária do estado de Goiás. Entenda mais sobre o caso, a seguir.

Leia mais: Vários produtos têm a substância que pode ser cancelada pela Anvisa; confira

Incidentes graves levaram à interdição

Segundo comunicado da Anvisa, os eventos adversos graves estão relacionados ao uso incorreto dos produtos, ressaltando que, embora tenham sido notificados como cosméticos na Anvisa, não existe a classificação de cosméticos para aplicação injetável.

Uma situação alarmante foi identificada pela agência, onde foi constatado que a empresa estava promovendo esses produtos como passíveis de aplicação injetável. Nesse contexto, tanto a polícia civil quanto a vigilância sanitária estadual estão conduzindo investigações para tomar as medidas apropriadas diante desses eventos.

Em situações normais, produtos cosméticos são destinados a uso externo e possuem informações cruciais em suas embalagens, incluindo o número de processo de regularização do produto e a Autorização de Funcionamento da Empresa, ambas concedidas pela Anvisa.

No entanto, é importante ressaltar que produtos que possuam a descrição de “uso externo” não são adequados para injeção em qualquer parte do corpo, uma vez que não foram desenvolvidos e testados para essa finalidade específica. A Anvisa alerta, portanto, aos profissionais da área da saúde, sobre a necessidade de verificar a procedência dos produtos e sua regularização junto à agência reguladora antes de qualquer aplicação.

Especialista alerta sobre perigo de cosméticos injetáveis

Em entrevista ao Estado de Minas, Lucas Miranda, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especializado em cosmiatria e em técnicas e tecnologias para prevenção e tratamento dos sinais do envelhecimento, esclarece alguns pontos relevantes sobre esses bioestimuladores injetáveis. Confira a entrevista com o profissional, logo abaixo.

Qual é a real função desses bioestimuladores utilizados em procedimentos estéticos injetáveis?

Os bioestimuladores são substâncias empregadas em procedimentos estéticos injetáveis com o propósito de estimular a produção de colágeno e outras fibras de sustentação na pele. Diferentemente de cosméticos, produtos injetáveis para fins estéticos precisam ser regulamentados como medicamentos ou produtos de saúde, não sendo permitida sua categorização como cosméticos. Geralmente aplicados em áreas como rosto, pescoço, mãos e outras partes do corpo, esses bioestimuladores têm o intuito de fomentar a regeneração da pele e a produção de colágeno ao longo do tempo. Seu objetivo é aprimorar a qualidade da pele, conferindo-lhe maior firmeza e atenuando os sinais do envelhecimento.

Quais são os principais riscos associados ao uso desses produtos?

Os riscos primários vinculados à utilização de bioestimuladores em procedimentos estéticos incluem reações adversas no local de aplicação, tais como inchaço, vermelhidão, dor e hematomas. Ainda que raramente, pode ocorrer infecção ou formação de nódulos. É de extrema importância que esses procedimentos sejam executados por profissionais devidamente capacitados, em ambientes controlados, a fim de minimizar esses riscos. Cada paciente também deve passar por uma avaliação prévia realizada por profissionais qualificados para determinar sua adequação ao tratamento proposto.

É verdade que não existem cosméticos injetáveis? Pode explicar melhor essa questão?

Cosméticos não são formulados para injeção na pele. Esses produtos têm o propósito de melhorar a aparência da pele, cabelo e unhas, mas são destinados, em sua maioria, ao uso tópico, ou seja, aplicados diretamente sobre a pele. Já produtos como os bioestimuladores mencionados anteriormente, que são injetados na pele, são regulamentados como medicamentos ou produtos de saúde. Dermatologistas, como Lucas Miranda, que possuem vínculo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, têm formação médica e expertise em cosmiatria, concentrando-se na beleza da pele e na prevenção do envelhecimento.



Leia também: Ninguém fala que estes 7 alimentos oferecem riscos à saúde

*com Informações da Agência Brasil e Estado de Minas.