Menores de idade, ATENÇÃO! Comunicado do Nubank

O universo bancário e financeiro tem passado por grandes transformações nos últimos anos, e o banco Nubank tem sido um dos grandes protagonistas nesse cenário. Na busca constante por descomplicar a relação das pessoas com o dinheiro, essa instituição financeira revolucionou o mercado mais uma vez com o lançamento do recurso Controle Parental.

Contudo, em julho de 2022, a instituição financeira disponibilizou para seus clientes uma conta específica para menores de idade. Voltada para jovens entre 10 e 17 anos, permite que eles tenham o seu próprio espaço financeiro, com a supervisão de um responsável.

Nos dias de hoje, a novidade é a ferramenta Controle Parental, um recurso que amplia a visibilidade dos pais ou responsáveis sobre os movimentos financeiros realizados pelos menores.

Nubank para menores de idade? Acompanhe. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como o Controle Parental Nubank Autonomiza Jovens?

A função Controle Parental foi criada com o objetivo de promover maior independência financeira para os jovens, além de proporcionar transparência e segurança para os pais.

Com essa opção, os responsáveis pelas contas dos menores têm acesso em tempo real ao histórico de movimentações, permitindo um acompanhamento efetivo do comportamento financeiro dos jovens.

Funções do cartão liberadas para os menores

À vista disso, o banco digital permite que os jovens tenham acesso à função débito, guardar dinheiro nas caixinhas, realizar Transferências via Pix, ativar o modo rua, fazer recarga, entre as demais opções disponíveis no aplicativo Nubank.

Entretanto, como mencionado, todas as movimentações poderão ser acessadas pelo responsável, menos o rendimento da caixinha, que será disponibilizado no ‘futuro’, segundo a fintech.

Como utilizar o Controle Parental de Movimentações?

Para utilizar essa funcionalidade, os responsáveis devem seguir alguns passos simples no aplicativo do Nubank (disponível para plataformas Android e IOS). Primeiramente deve clicar no ícone do perfil e após isso selecionar “Conta para menor de 18 anos”.

No fim, caso seja responsável por mais de uma conta, o usuário deve selecionar a que deseja visualizar as movimentações. Ao clicar em “Continuar”, é possível acessar o Histórico de Movimentações do mês da conta selecionada.

O que é o Nubank?

O Nubank é uma instituição financeira que visa criar soluções e produtos financeiros para seus clientes de maneira digital.

No entanto, ele não pode ser considerado um banco tradicional, pois, além de ser 100% digital ele surgiu para acabar com a burocracia comum em agências – apesar de às vezes ser chamado de Banco Nubank.

Atualmente a empresa tem mais de 40 milhões de clientes e contém escritórios para atender o seu público em mais 4 países, além do Brasil.

