Um mês de Desenrola e mais de R$ 8 bilhões em negociações; ainda dá tempo de pagar as dívidas?

Desenrola Brasil – A iniciativa nacional, Desenrola, registrou impressionantes R$ 8,1 bilhões em dívidas renegociadas em meras quatro semanas após seu lançamento, revelando a força e eficácia do programa em um período curto de tempo.

Desenrola Brasil completa um mês em atividade

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou esses dados significativos, que contemplam o intervalo de 17 de julho a 11 de agosto. De acordo com a federação, o volume de renegociações pertence à Faixa 2 do programa. Esta faixa, especificamente, se destina à negociação de débitos bancários em termos especiais, abrangendo clientes que possuem uma renda que ultrapassa 2 salários mínimos, mas que não excede R$ 20 mil. Importante ressaltar que para estar elegível a este benefício, o cliente não pode estar registrado no Cadastro Único.

Durante esse intervalo, cerca de 1,296 milhão de contratos foram efetivamente renegociados. Isso equivale a quase 985 mil clientes bancários que se beneficiaram diretamente das condições especiais do programa Desenrola. Vale mencionar que os interessados ainda têm tempo para aderir, visto que o programa aceitará novas adesões até o dia 31 de dezembro deste ano.

Um aspecto notável desta etapa do programa é a oportunidade oferecida pelos bancos de “desnegativar” os brasileiros que têm dívidas bancárias que não superam R$ 100,00. De acordo com informações adicionais fornecidas pela Febraban, cerca de 5 milhões de clientes conseguiram limpar seus nomes através dessa iniciativa. No entanto, é válido destacar que o prazo para essa regularização de registros se encerrou no dia 27 de julho e que os números apresentados não consideram ajustes de registros de credores não vinculados ao setor bancário.

Isaac Sidney, presidente da Febraban, compartilhou sua visão positiva sobre os resultados alcançados pelo Desenrola, reiterando a importância do programa para diferentes setores da sociedade. Ele destacou a ampla adesão e o interesse na Faixa 2, indicando que isso é apenas uma prévia do que esperar com a chegada da Faixa 1 em setembro.

A Febraban também enfatizou que, dentro do programa, cada instituição financeira adotou abordagens individualizadas para renegociação. As condições variam, e cabe a cada banco definir sua estratégia ao aderir ao programa.

Perspectiva otimista

Por outro lado, a perspectiva do governo é igualmente otimista. Durante sua recente participação no programa “Bom Dia, Ministro”, em 2 de agosto, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou a expectativa do governo de que o Desenrola possa renegociar até R$ 50 bilhões em dívidas bancárias até o final deste ano.

Haddad também observou a importância cultural do nome limpo para os brasileiros e como, muitas vezes, as altas taxas de juros podem ser um obstáculo para muitos manterem suas finanças em dia. Ele ressaltou a iniciativa do governo, pela primeira vez, em desenvolver um programa tão abrangente para resolver este problema e permitir que as famílias retomem o consumo de forma sustentável.

