Ficou mais fácil criar figurinha de WhatsApp; aprenda o novo recurso

Uma (outra) novidade empolgante acaba de chegar ao WhatsApp. Agora você pode dar asas à sua criatividade de maneira ainda mais simples e divertida. Imagine criar suas próprias figurinhas sem precisar sair do aplicativo. As famosas figurinhas, que já fazem sucesso entre as várias funcionalidades do WhatsApp, receberam um toque especial da Meta. Descobri o segredo que turbinou a funcionalidade, logo abaixo.

Ficou mais fácil criar figurinhas de WhatsApp; aprenda o novo recurso | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Whatsapp usa IA para lançar nova ferramenta

O WhatsApp anunciou uma inovação significativa: agora é possível criar figurinhas diretamente dentro do aplicativo, sem a necessidade de recorrer a ferramentas externas. As figurinhas se tornaram um destaque entre as várias funcionalidades do WhatsApp, e a empresa por trás do aplicativo, a Meta, decidiu aprimorar ainda mais essa funcionalidade com um gerador de figurinhas impulsionado por inteligência artificial (IA).

Essa nova ferramenta permite que os usuários forneçam uma descrição, e com base nela, a IA automaticamente produz uma figurinha personalizada. O site WaBetaInfo foi o primeiro a divulgar essa informação, confirmando que essa nova funcionalidade já está em fase de testes na versão mais recente do WhatsApp beta para Android.

Como deve funcionar?

Para utilizar essa função, os usuários podem acessar a aba de figurinhas no WhatsApp e selecionar o botão “Criar”. Ao fazer isso, o aplicativo abrirá uma nova página onde os usuários devem inserir a descrição da figurinha que desejam criar.

A Inteligência Artificial, desenvolvida internamente pela Meta, entra em ação, gerando um sticker que corresponde à descrição fornecida. É importante mencionar que todas as figurinhas criadas terão um estilo gráfico uniforme, tornando-as facilmente identificáveis pelos destinatários.

A Meta assegura que a plataforma de IA respeitará a segurança e a privacidade dos usuários durante todo o processo de criação de figurinhas. Além disso, caso os usuários considerem que uma figurinha gerada pela IA é ofensiva, haverá um mecanismo de denúncia disponível para abordar essa questão.

Além da criação de novas figurinhas, a funcionalidade “Criar” também permitirá aos usuários acessar o histórico de figurinhas previamente geradas. Isso evita que seja necessário reescrever a mesma descrição ao utilizar stickers já criados pela Inteligência Artificial, economizando tempo e esforço.

Novidade não é para todos

No entanto, a criação de figurinhas por meio de IA está atualmente disponível apenas para um número limitado de usuários na versão beta 2.23.17.14 do WhatsApp para Android. Ainda não há uma data definida para o lançamento geral dessa funcionalidade.

É esperado que, no futuro, a Meta expanda essa funcionalidade para um público mais amplo. A empresa também planeja realizar testes para disponibilizar essa capacidade nas plataformas iOS e desktop.

