Nubank paga mais de R$ 4.390,99 nestas condições; veja se você tem direito

Recentemente, o banco digital Nubank compartilhou que agora os clientes têm acesso a um limite de R$ 4590 para suas faturas de cartão de crédito. No entanto, caso a fintech não aprove o seu pedido por algum motivo, ainda existe outra opção oferecida pelo “roxinho”. São as chamadas “Caixinhas do Nubank”. A seguir, saiba mais detalhes sobre mais um novo e prático serviço oferecido pelo banco.

Nubank anuncia lançamento de nova ferramenta no app. | Foto: Reprodução / Internet

“Caixinhas do Nubank”

O Nubank se destaca como um dos principais bancos digitais do Brasil, atendendo a uma grande comunidade de mais de 70 milhões de pessoas em todo o país. A fintech mais querida do setor financeiro é conhecida por sua forma ágil de operar e pela ampla variedade de serviços que oferece.

Dentre seus serviços essenciais, merece destaque o cartão de crédito, o qual é disponibilizado aos correntistas com o intuito de efetuarem compras através de crédito pessoal. Contudo, vale salientar que nem todos os titulares contam com faturas cuja extensão satisfaça todas as demandas, uma vez que o banco determina limites de crédito individualizados para seus usuários.

Em um anúncio recente, o Nubank comunicou a disponibilização de um limite de R$ 4590 referente à fatura do cartão de crédito. Os clientes desta fintech têm a possibilidade de requerer um aumento em seus limites de forma extremamente simplificada. No entanto, em situações nas quais o banco digital não concede tais pedidos, existe a alternativa de se alcançar tal aumento por meio das denominadas “Caixinhas do Nubank”, ferramenta a qual você conhecerá melhor, logo abaixo.

Aumente o seu limite agora

Para viabilizar o incremento do limite mediante as “Caixinhas do Nubank”, é fundamental criar uma caixa específica direcionada para tal aumento. Os fundos aportados nessa ferramenta passam a render a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), contudo, é importante destacar que somente o montante reservado está disponível para utilização. Isso significa que os lucros provenientes do rendimento não são adicionados ao limite.

Nu Limite Garantido: como acessar?

O termo adotado pelo Nubank para essa iniciativa é “Nu Limite Garantido”. Conforme explicitado no site da fintech, caso a fatura não seja quitada até a data de vencimento, os investimentos designados como garantia serão mobilizados para efetuar um pagamento parcial ou total da fatura, dependendo da quantia disponível.

Para ter acesso a essa opção, basta dirigir-se à guia “Meus Limites” na seção do cartão de crédito no aplicativo. Ao selecionar a alternativa “Nu Limite Garantido”, o cliente da instituição digital é automaticamente redirecionado para criar uma caixa específica destinada a essa finalidade.

Os valores depositados nas Caixinhas do Nubank podem ser resgatados a qualquer momento, desde que não estejam comprometidos com o pagamento da fatura do cartão. Com esse processo, é perfeitamente factível alcançar um teto mensal de até R$ 4590, cabendo apenas ao cliente determinar qual montante deseja aportar na caixa.

