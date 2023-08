Por que você não deveria abraçar o cachorro? Este é o motivo

Já faz anos que o relacionamento entre cachorro e humanos simboliza realmente uma verdadeira amizade e uma amizade eterna, que é cheio de amor, pois falam que cachorro não mente, sempre está com você e é uma ótima companhia e amigo fiel. No entanto, ainda sim é uma relação complexa e nem sempre que o cachorro abana o rabinho significa que ele deseja um abraço.

É importante entender totalmente a linguagem corporal de um cão, pois pode ser uma chave para criar uma relação harmoniosa, pois pode acontecer de você se aproximar do cachorro com os braços abertos, no entanto ao invés de receber alegria você percebe uma lambida nos lábios ou até mesmo evitar contato visual ou eles começam abaixar as orelhas, isso pode parecer gestos normais, porém a forma que o cachorro demonstra angústia.

conheça um pouco mais sobre o cachorro. Imagem: FreePik

Abraço pode ser visto como ameaça

É isso mesmo que você leu, no mundo dos cães, o abraço pode ser visto como uma ameaça ou também como um sinal de dominação. Se por acaso você ignorar esse sinal, pode causar ansiedade no seu companheiro, e levar em alguns casos mais extremos como por exemplo a mordida.

Para ser mais fácil de compreender, imagina no espaço pessoal assim como todo ser humano tem com suas próprias zonas de conforto. Imagine-se sentindo preso ou restrito incapaz de se mover livremente. É desse jeito que os cães podem pensar de um abraço, eles também expressam seu comportamento e emoções naturais.

Compreender a linguagem corporal do cachorro

Assim como humanos, os cães também levam cicatrizes de experiências passadas e até mesmo alguns traumas, e um abraço repentino pode trazer em mente algumas memorias dessas experiências ruins que ele já teve, e isso resulta em respostas negativas, por isso é importante também saber respeitar os animais para construir uma confiança.

Os cachorros são como pessoas, tem sentimentos e várias personalidades, pois tem cachorros que são carinhosos, outros são brincalhões, outros mais estressados e outros mais gentil, por isso o ser humano que quiser criar um relacionamento com cachorro precisa estudar um pouco para compreender a linguagem corporal dele.

A compreensão é extremamente importante, isso começa desde criança para aprender a respeitar os cachorros e já ir criando um relacionamento para saber interagir, já que a inocência pode levar um sofrimento tanto para a criança quanto para o animal.

Os humanos precisam saber interpretar o comportamento do cachorro, pois nem sempre eles querem abraços e carinhos. Sabemos que os abraços não são a única maneira de demonstrar um afeto, pode ser através de uma brincadeira, um petisco diferente e diversos outros. Todas essas alternativas podem criar um relacionamento melhor, por isso é preciso ter atenção.

