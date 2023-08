Alô, MOTORISTA! Detran anuncia mudanças na CNH (de novo)

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento de extrema importância emitido pelo Departamento de Trânsito (Detran), atestando a capacidade de um indivíduo para conduzir diversos tipos de veículos, como carros, motocicletas, ônibus e caminhões. A entidade divulgou, recentemente que um estado específico passará por mudanças significativas nas regras referentes aos prazos e locais para solicitar esse documento. Saiba qual estado será impactado com as novas regras e o que deve mudar, logo abaixo.

Confira as mudanças para CNH 2023. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mudanças para a renovar sua CNH

O Departamento de Trânsito (Detran) exerce a importante função de emitir carteiras de motorista para inúmeros cidadãos brasileiros, sendo que cada estado possui sua própria entidade Detran. Essa diversidade resulta em variações substanciais nas regras e condições para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de acordo com o local.

No estado de São Paulo, recentemente foram divulgadas modificações que impactarão os prazos mínimos e os locais disponíveis para solicitar esse documento. Essa iniciativa busca eliminar a necessidade dos condutores esperarem por 30 dias após o vencimento para requererem uma nova emissão de suas CNHs.

A CNH é uma peça essencial emitida por órgãos governamentais, uma vez que serve como prova de que o indivíduo está apto a operar determinados tipos de veículos automotores, incluindo carros, motocicletas, ônibus e caminhões.

O que deve mudar?

Dentro do contexto das inovações trazidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), agora a renovação pode ser requerida a qualquer momento, sem a obrigatoriedade de aguardar os 30 dias anteriores ao vencimento. No entanto, essa solicitação ainda deve ser feita pessoalmente, por meio dos postos de atendimento do órgão.

Após o término de setembro, existe a possibilidade de efetuar essas solicitações também através dos canais digitais oferecidos pela autarquia. Com essa adaptação, o “Comunicado Detran-SP 05” de 2013, que proibia renovações com mais de 30 dias de antecedência em relação à validade, foi oficialmente revogado.

Documentação necessária

A possibilidade de agendar a renovação é oferecida através do Ciretran ou dos Postos Avançados do Detran-SP, e para finalizar o procedimento, os cidadãos precisam apresentar alguns documentos no momento agendado.

Dentre os documentos requeridos estão: a CNH original, cópia e original do RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência (aceitando registros de até três meses anteriores ao agendamento) e uma fotografia colorida 3×4 com fundo branco.

Inovação pode chegar a outros estados

Essas alterações representam um passo em direção à simplificação e modernização do processo de renovação da CNH, proporcionando mais flexibilidade e acessibilidade aos condutores. Ao permitir agendamentos eletrônicos e a renovação em qualquer período, o Detran-SP demonstra um compromisso com a eficiência e o atendimento às necessidades dos cidadãos.

