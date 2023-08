Exclusivo! Netflix surpreende e lança nova ferramenta apenas para ESTAS pessoas

Novidade da Netflix – A gigante de streaming, Netflix, está ampliando seus horizontes e ingressando na arena de jogos. Em uma jogada surpresa, a plataforma liberou uma atualização sigilosa para um grupo seleto de usuários no Reino Unido e no Canadá. E não se trata apenas de assistir a séries e filmes; trata-se de jogar games em suas TVs e computadores.

A Netflix está inovando ao lançar uma atualização secreta para usuários do Reino Unido, oferecendo jogos jogáveis diretamente em suas TVs. Foto: divulgação

Netflix amplia opções

Anteriormente limitada apenas ao uso em smartphones, essa funcionalidade ampliada marca uma nova fase para a Netflix, que há tempos expressou interesse no setor de jogos. Aqueles que estão na lista de usuários selecionados terão a oportunidade de testar dois novos jogos como parte deste projeto experimental. Os jogos escolhidos são o “Oxenfree”, desenvolvido pelo Night School Studio – agora um estúdio de jogos pertencente à Netflix – e “Molehew’s Mining Adventure”, um game arcade focado na mineração de gemas.

Veja também: História real da Netflix não é recomendada para cardíacos

Aqueles que estão curiosos para saber se foram contemplados com esse acesso gratuito podem descobrir rapidamente. Basta acessar o site oficial da Netflix (Netflix.com), efetuar login em sua conta e verificar, nas próximas semanas, se os jogos aparecem como uma opção disponível.

Não é de hoje que a Netflix tem mostrado sua ambição de adentrar no universo dos games. Há apenas uma semana, a empresa apresentou um novo aplicativo de controle de jogos exclusivo para o sistema operacional iOS. Mike Verdu, vice-presidente de jogos da empresa, destacou, em uma postagem no blog oficial da empresa, que os usuários poderão jogar na TV utilizando um dispositivo que já possuem e usam com frequência: seus smartphones. E para os membros que preferem a experiência em PCs ou Macs, a Netflix permite a jogabilidade via Netflix.com, usando teclado e mouse.

Lista de dispositivos compatíveis

Para garantir a melhor experiência para todos, a Netflix detalhou uma lista de dispositivos e TVs que são compatíveis com esse novo recurso. Entre eles estão: reprodutores de mídia de streaming Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, TVs da marca LG, Nvidia Shield TV, dispositivos e TVs da Roku, TVs inteligentes da Samsung e o Walmart ONN.

Mike Verdu foi cauteloso ao descrever o teste beta como “limitado”. Ele enfatizou que o principal objetivo desse lançamento é testar a nova tecnologia de streaming de jogos da empresa, juntamente com o controlador baseado no iPhone. Ele expressou otimismo sobre a expansão deste recurso, mencionando: “Ao disponibilizar jogos em mais dispositivos, nosso objetivo é facilitar ainda mais a experiência de jogo para nossos membros ao redor do mundo. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais de nossa incursão no mundo dos jogos, estamos animados para proporcionar essa nova forma de entretenimento aos nossos membros.”

Finalmente, para os usuários que sentem que estão perdendo a oportunidade de participar desse teste beta, há uma dica: informe à Netflix seu interesse em ser incluído, fazendo ajustes nas configurações de sua conta. Esse feedback pode ser valioso à medida que a plataforma continua sua aventura no domínio dos jogos.

Veja também: Estes 5 filmes da Netflix estão em alta na semana