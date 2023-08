Como o Nubank pode ajudar quem está sem dinheiro no fim do mês

Auxílio do Nubank – A demanda por alternativas de crédito cresce na segunda metade de agosto, particularmente entre aqueles trabalhadores que têm seus salários pagos no quinto dia útil. A solução pode estar mais próxima do que imaginam: o Nubank, uma das fintechs mais populares do país, apresenta uma proposta de empréstimo pessoal flexível e adequado a diferentes necessidades.

O empréstimo pessoal do Nubank oferece flexibilidade aos clientes, permitindo escolher o primeiro dia de pagamento até 3 meses após a contratação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fato pouco conhecido sobre o Nubank

Nem todos têm a sorte de receber seus salários ou remunerações a cada quinze dias. Para muitos, a espera pelo próximo pagamento no quinto dia útil de cada mês pode parecer uma eternidade, especialmente quando surgem despesas inesperadas ou oportunidades que exigem um investimento imediato. Segundo informações fornecidas pelo próprio Nubank, o serviço de empréstimo pessoal ofertado por eles pode ser a alternativa que muitos procuram, seja para lidar com uma dívida, encarar uma emergência ou mesmo aproveitar uma chance de investir em algo promissor.

Uma das características que mais tem atraído a atenção dos clientes em relação ao empréstimo pessoal do Nubank é a possibilidade de postergar o início do pagamento. A fintech oferece ao contratante a liberdade de escolher a data do primeiro pagamento, que pode ser estendida para até 90 dias após a formalização do contrato. No entanto, vale lembrar que, como qualquer empréstimo, este também possui um prazo para quitação, que, no caso do Nubank, estende-se por até 24 meses.

A decisão de pegar dinheiro emprestado, seja de qual instituição financeira for, sempre vem acompanhada de compromissos e obrigações adicionais. Além da taxa de juros, os solicitantes devem estar cientes de outras despesas associadas, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tributos diversos, possíveis seguros, e o Custo Efetivo Total (CET). Para garantir que os potenciais clientes estejam totalmente informados antes de se comprometerem, o Nubank permite a simulação do empréstimo antes de sua contratação.

Simulação no aplicativo

A simulação pode ser realizada facilmente pelo aplicativo do Nubank, que está disponível para download tanto no Google Play quanto na App Store. Ao acessar a tela inicial, os usuários que já possuírem um limite pré-aprovado podem clicar sobre essa opção e então optar por “Simular”. Isso lhes permitirá verificar tanto os juros quanto as parcelas associadas ao valor desejado.

Caso a simulação seja satisfatória e o usuário decida prosseguir com a contratação do empréstimo, o processo é igualmente simples. Ainda na tela inicial do aplicativo, o botão “Pegar emprestado” levará à seção de cálculo do empréstimo. Lá, será necessário selecionar um motivo para a solicitação, determinar o valor desejado, escolher o número de parcelas e definir a data do primeiro pagamento. Uma vez que todas essas informações sejam confirmadas e o contrato seja lido e aceito, o último passo é inserir a senha pessoal de quatro dígitos. Feito isso, basta aguardar a transferência do valor solicitado diretamente para a conta Nubank.

Esta oferta do Nubank destaca-se no cenário financeiro atual por sua flexibilidade e adaptabilidade às necessidades dos clientes. Contudo, é sempre essencial que os consumidores avaliem cuidadosamente todas as condições antes de contratar qualquer serviço financeiro, garantindo assim uma decisão consciente e responsável.

