Nova regra para voos: tamanho da bagagem de mão será checado

Cuidado com a bagagem de mão – Atenção, viajantes! Grandes companhias aéreas reforçam a fiscalização quanto ao cumprimento das regras de bagagens de mão. Enquanto alguns passageiros podem ver isso como mais uma burocracia a ser enfrentada, especialistas alertam sobre a importância das regras estabelecidas para a segurança de todos a bordo. Mas, afinal, quais são essas diretrizes e por que é crucial entender e cumpri-las? Vamos explorar mais a fundo.

As companhias aéreas estão rigorosas quanto às regras de bagagem de mão, evitando cobranças adicionais. Foto: divulgação

Bagagem de mão será pesada?

A conhecida companhia aérea Latam anunciou recentemente, em 15 de março, que intensificará a conferência das bagagens de mão de seus clientes. E aqueles que pensam que escaparão de custos adicionais se estiverem fora das normas estão enganados: a empresa afirmou que cobrará uma taxa para despachar malas que excedam tanto a quantidade quanto as medidas permitidas conforme sua tarifa. E ela não está sozinha nessa ação: Gol e Azul também declararam que têm planos de cobrar tarifas adicionais para alocar nas áreas de carga do avião as bagagens que não atendam às dimensões estipuladas.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as bagagens de mão têm um local especial reservado: a cabine do avião. No entanto, em nome da segurança, que é primordial em voos, a empresa tem a liberdade de impor restrições quanto ao peso e ao conteúdo dessas bagagens. Quando as bagagens não se encaixam nas diretrizes, o destino delas será o porão da aeronave, o que pode resultar em custos adicionais para o passageiro.

E quais são essas regras estabelecidas pela Anac? A agência determina que cada passageiro pode levar, sem custo adicional, até 10 kg de bagagem de mão. No entanto, vale ressaltar que empresas como a Latam têm suas particularidades: em cabines Premium Economy e Premium Business, por exemplo, o limite é ampliado para até 16 kg.

Entretanto, não é apenas o peso que é monitorado. As dimensões da mala também são um fator crucial. Muitas companhias, seguindo diretrizes estabelecidas, colocaram como padrão as medidas de 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x comprimento x largura), englobando detalhes como alças, rodas e bolsos externos.

Itens pessoais

E se você é daqueles que não dispensa levar consigo uma bolsa menor, uma mochila para notebook ou mesmo uma pasta de trabalho, fique tranquilo. Esses itens pessoais também têm sua vez. Na Latam, por exemplo, a empresa é clara em dizer que o viajante pode transportar um item pessoal com medidas máximas de 45 cm de altura x 35 cm de comprimento x 20 cm de largura, que deve ser acomodado abaixo do assento. Já a Gol, conforme informações presentes em seu site oficial, aceita itens com até 35 cm de largura x 55 cm de altura x 25 cm de profundidade. A Azul, por sua vez, flexibiliza um pouco mais, aceitando malas e mochilas de até 55 cm x 35 cm x 55 cm.

No entanto, nem tudo são flores. A Anac é rigorosa quanto a itens proibidos na bagagem de mão. Armas de diversos tipos, instrumentos pontiagudos ou cortantes com lâminas superiores a 6 cm e líquidos em frascos com mais de 100 ml em voos internacionais estão entre os itens vetados. A agência ressalta, ainda, a obrigação das companhias em deixar essas regras claras no contrato de transporte do cliente, garantindo que todos estejam cientes de seus direitos e deveres.

Por isso, ao planejar sua próxima viagem, além de verificar roteiros e passeios, dê uma atenção especial à sua bagagem. Entender e seguir as regras pode evitar surpresas desagradáveis e taxas adicionais. Boa viagem!

