Dá para faturar R$ 100 com seu cartão de crédito; aprenda

O mundo universal do cartão de crédito é mais extenso do que vocês imaginam. Se o seu cartão de crédito é o seu melhor amigo financeiro no momento mais difíceis, podemos acreditar que sim, pois agora tem opções de cashback e de descontos. Por isso, por mais que você consoma você também terá o acesso a um valor retornável que resulta em uma oferta de extrema relevância no momento que adquirir qualquer serviço ou produto.

Se você já é uma das pessoas ficou totalmente animada em poder ter chance de ganhar até R$ 100 de dinheiro de volta nas compras com o seu cartão, continue lendo esse texto para você entender melhor como isso funciona.

veja como conseguir até R$ 100 de volta em sua conta. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como receber até R$ 100 de volta com o seu cartão

Hoje em dia, tem diversas instituições – principalmente relacionadas a cartões – oferecem ao cliente o cashback como uma forma de recompensar seus clientes com suas compras. Neste cenário, a Visa é considerada uma das principais bandeiras de cartão de crédito e débito que podem proporcionar essa opção em parceria com o Sam’s Club.

Em suma, esses consumidores da rede tem a possibilidade de receber até R$ 100 em dinheiro de volta, sem contar as vantagens totalmente exclusivas ao utilizar um cartão Visa. Por exemplo, podem adicionar um assinante adicional sem custo extra para conseguir aproveitar os produtos da rede de supermercados.

Como posso fazer isso?

O primeiro passo é fazer um cadastro no website Vai de Visa, assim que realizar o cadastro será redirecionado para o site do Sam ‘s Club, e depois efetuar a assinatura anual das redes de supermercado.

Logo em seguida, será necessário fazer o pagamento da assinatura e pode usar qualquer cartão se a bandeira for Visa, então você já vai estar apto para receber esse valor de volta de R$ 100 em sua conta. Além de conseguir economizar nas compras dos supermercados ainda vai conseguir desfrutar de cashback de forma prática e fácil.

Não podemos deixar de destacar que a promoção se encontra disponível desde o dia 27 de julho e vai somente até o dia 31 desse mês de agosto, se você não quer ficar de fora e perder essa promoção, corre que ainda dá tempo de aproveitar essa oportunidade.

